Estiagem e calor aumentam focos de incêndio em Macaé

17 ocorrências já foram atendidas em vegetação nos dois primeiros meses deste ano. Focos de incêndio aumentam com estiagem e calor em Macaé

Andreia Freitas/g1

O tempo seco e a temperatura alta chegando aos 40 graus neste período do ano são algumas das causas da grande quantidade de queimadas registradas em Macaé, no Norte Fluminense.

Segundo dados do Corpo de Bombeiros, de 1º de janeiro até 1º de março foram 17 registros de fogo em vegetação, dois a mais do que no mesmo período do ano passado.

Bombeiros em Macaé alertam população sobre os comportamentos que podem provocar incêncio em vegetação

Andreia Freitas/g1

Conforme vai se prolongando o período de estiagem, a vegetação vai ficando mais seca e mais vulnerável ao fogo. A recomendação dos bombeiros é que evitem fazer a queima de lixo, entulhos, folhas secas e jogar bitucas de cigarros para fora da janela ao redor das rodovias.

“Como tem feito muito calor e sem precipitação, acaba ocorrendo o ressecamento da vegetação, bastando algum agente (cigarro, garrafas de vidro, ou até queimadas irregulares para limpezas de terrenos que fogem ao controle) para iniciar o fogo em vegetação. No período de junho a novembro de 2022, tivemos 149 ocorrências de fogo em vegetação, 10 vezes mais” , alertou o comandante do 9º GBM, Moreira Junior.

Os bombeiros pedem para que avisem caso vejam algum foco ligando para 193.

Vito Califano