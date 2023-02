Estiagem: quase metade dos municípios do RS decretou situação de emergência; veja lista

Do total de 235 decretos, 110 já foram homologados pela União. Em Herval, prefeitura estima perdas de R$ 100 milhões na safra de soja e na criação de animais. Herval recebe ajuda do governo federal por causa da estiagem

O Rio Grande do Sul tem 235 municípios com decretos de situação de emergência em razão da estiagem, conforme números da Defesa Civil neste domingo (5). A situação afeta pouco mais de 47% das 497 cidades gaúchas, ou seja, quase a metade. Veja a lista abaixo.

Do total de decretos, 110 já foram reconhecidos pelo governo federal. Isso facilita a liberação de recursos para que as cidades combatam os efeitos da falta de chuva.

Falta de chuva provoca aumento na safra do camarão

No Sul do estado, Herval vai ser a primeira a receber verbas para amenizar as perdas. O município de 6,8 mil habitantes deve receber cerca de R$ 265 mil, verba que será destinada para a compra de cestas básicas, aluguel de caminhões-pipa e abertura de reservatórios de água.

“É uma das maiores estiagem dos ultimos 15, 20 anos”, afirma o secretário da Agricultura, Valmir Miliorança.

O município estima prejuízos de R$ 100 milhões, principalmente na produção de soja e na criação de animais para corte. Na propriedade do produtor rural Nelsi Nóda, falta comida para os animais, e o bebedouro está seco.

“Falta água, falta alimentação, então tem que trazer pra casa e começar a tentar dar a boia possivel, o que der”, diz.

Propriedade afetada pela estiagem em Herval, no Sul do RS

Reprodução/RBS TV

Cidades em situação de emergência:

Aceguá

Agudo

Alegrete

Alpestre

Alto Alegre

Anta Gorda

Araricá

Arroio do Padre

Arroio do Tigre

Arroio Grande

Arvorezinha

Barra do Guarita

Barra do Rio Azul

Barra Funda

Barros Cassal

Benjamin Constant do Sul

Boa Vista das Missões

Boa Vista do Cadeado

Boa Vista do Incra

Boqueirão do Leão

Bossoroca

Brochier

Cacequi

Cachoeira do Sul

Caibaté

Caiçara

Campina das Missões

Campinas do Sul

Campos Borges

Candelária

Cândido Godói

Candiota

Canguçu

Canudos do Vale

Capão do Cipó

Capão do Leão

Capitão

Cerrito

Cerro Branco

Cerro Grande

Cerro Largo

Chapada

Chiapetta

Chuvisca

Constantina

Coqueiro Baixo

Coronel Bicaco

Crissiumal

Cristal do Sul

Cruz Alta

Cruzaltense

Dezesseis de Novembro

Dilermando de Aguiar

Dois Irmãos das Missões

Dom Feliciano

Dona Francisca

Doutor Ricardo

Encantado

Encruzilhada do Sul

Engenho Velho

Entre Rios do Sul

Entre-Ijuís

Erechim

Ernestina

Erval Seco

Esperança do Sul

Espumoso

Estrela Velha

Eugênio de Castro

Faxinal do Soturno

Faxinalzinho

Fazenda Vilanova

Fontoura Xavier

Formigueiro

Forquetinha

Fortaleza dos Valos

Frederico Westphalen

Garruchos

General Câmara

Giruá

Gramado Xavier

Guabiju

Guaíba

Guarani das Missões

Herval

Herveiras

Hulha Negra

Humaitá

Ibarama

Ijuí

Iraí

Itaara

Itacurubi

Itapuca

Itaqui

Ivorá

Jaboticaba

Jacutinga

Jaguarão

Jaguari

Jari

Jóia

Júlio de Castilhos

Lagoa Bonita do Sul

Lagoão

Lajeado do Bugre

Lavras do Sul

Liberato Salzano

Maçambará

Manoel Viana

Maratá

Marques de Souza

Mata

Mato Leitão

Mato Queimado

Miraguaí

Morro Redondo

Nonoai

Nova Bréscia

Nova Esperança do Sul

Nova Palma

Nova Ramada

Nova Santa Rita

Novo Barreiro

Novo Cabrais

Novo Machado

Novo Tiradentes

Novo Xingu

Palmeira das Missões

Palmitinho

Pantano Grande

Paraíso do Sul

Passa Sete

Paulo Bento

Pedras Altas

Pedro Osório

Pejuçara

Pelotas

Pinhal

Pinhal Grande

Pinheirinho do Vale

Pinheiro Machado

Pirapó

Piratini

Planalto

Porto Alegre

Porto Lucena

Porto Mauá

Porto Vera Cruz

Porto Xavier

Pouso Novo

Progresso

Putinga

Quaraí

Quevedos

Redentora

Relvado

Restinga Sêca

Rio dos Índios

Rio Grande

Roca Sales

Rodeio Bonito

Rolador

Ronda Alta

Rondinha

Roque Gonzales

Rosário do Sul

Sagrada Família

Salto do Jacuí

Salvador das Missões

Sant’Ana do Livramento

Santa Cruz do Sul

Santa Margarida do Sul

Santa Maria

Santa Vitória do Palmar

Santana da Boa Vista

Santiago

Santo Antônio das Missões

Santo Augusto

Santo Cristo

São Borja

São Francisco de Assis

São Gabriel

São Jerônimo

São João do Polêsine

São José das Missões

São José do Herval

São José do Inhacorá

São José do Norte

São Lourenço do Sul

São Luiz Gonzaga

São Martinho

São Martinho da Serra

São Miguel das Missões

São Nicolau

São Paulo das Missões

São Pedro das Missões

São Pedro do Butiá

São Pedro do Sul

São Sepé

São Valentim

São Vicente do Sul

Sarandi

Seberi

Segredo

Sinimbu

Sobradinho

Soledade

Tabaí

Taquari

Taquaruçu do Sul

Tenente Portela

Tiradentes do Sul

Toropi

Três Palmeiras

Três Passos

Triunfo

Tucunduva

Tunas

Tupanciretã

Turuçu

Ubiretama

Unistalda

Uruguaiana

Vale Verde

Venâncio Aires

Vera Cruz

Vespasiano Corrêa

Vicente Dutra

Victor Graeff

Vila Lângaro

Vila Nova do Sul

Vista Alegre

Vista Gaúcha

Vitória das Missões

Vittorio Rienzo