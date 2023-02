Estrada Boca do Leão, em Resende, é interditada após tromba d’água; veja vídeo

Lama e vegetação tomaram a via após um córrego transbordar. Estrada liga Resende a Rialto, distrito de Barra Mansa. Estrada Boca do Leão, em Resende, é interditada após tromba d’água

A Estrada Boca do Leão, em Resende (RJ), foi interditada na noite de sábado (25). A via liga a zona rural da cidade a Rialto, distrito de Barra Mansa (RJ).

Segundo a Defesa Civil, um córrego que fica às margens da estrada transbordou após uma tromba d’água. Como não há pluviômetro no local, o volume de chuva é desconhecido.

Em um vídeo enviado por Rafael Amon (veja acima), é possível perceber que a estrada foi tomada pela lama e por vegetações, impedindo assim a passagem de veículos.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, a previsão é que uma equipe seja enviada ao local na manhã desta segunda-feira (27) para desobstruir a estrada.

Estrada Boca do Leão, em Resende, é tomada pela lama

Michele Martins/TV Rio Sul

