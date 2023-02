Trecho foi arrastado pelas águas após uma forte chuva que atingiu a capital na quinta-feira (27). Prefeitura informou que a previsão é que as obras sejam entregues no final de semana. Uma semana depois que parte da Estrada do Santo Antônio foi levada pela força das águas do igarapé Bate Estaca, em Porto Velho, o trecho começou a ser aterrado.

De acordo com a prefeitura da capital, a previsão é que as obras sejam entregues no próximo final de semana, ou seja, entre 4 e 5 de fevereiro.

Estrada do Santo Antônio começa a ser aterrada em Porto Velho

Mikely Azevedo

No dia 26 de janeiro, após uma forte chuva que atingiu o centro da capital, a via foi arrastada pela força das águas e uma cratera tomou a via de ponta a ponta, dificultando o acesso de moradores a outras regiões da cidade.

Um dia depois, na sexta-feira (27), o secretário de Obras do Município, Diego Lage, disse que o plano principal era construir uma ponte provisória no local. Ao g1, a prefeitura informou que em conversa com o Exército, foi informado que a “ponte que poderia atender esta demanda estava em uso”.

Dessa forma, um acordo foi “feito com a Santo Antônio Energia para ser usado o acesso alternativo pela usina”.

Na manhã desta quinta-feira (2), profissionais da Semob informaram à Rede Amazônica que três fileiras de manilhas serão colocadas no local, para liberar, com mais velocidade, a água do igarapé.

Rotas para acessar bairro Triângulo em Porto Velho

Vito Califano