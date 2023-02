Estrada Velha de Sabaúna é interditada a partir desta segunda-feira

Avenida Romilda Pecorari Nor liga o distrito de Mogi das Cruzes até César de Sousa. A Avenida Romilda Pecorari Nor, mais conhecida como Estrada Velha de Sabaúna, está interditada a partir desta segunda-feira (27). Segundo a Prefeitura de Mogi das Cruzes, a via estará interditada para a passagem de veículos de passeio e caminhões para a realização de obras, que fazem parte do trabalho de recuperação da via desenvolvido pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), em parceria com a Prefeitura.

Durante o período de interdição, os ônibus do sistema municipal de transporte coletivo continuarão atendendo a população normalmente, inclusive atendendo os pontos de parada. Pela via, circula a linha E693 (Sabaúna via Estrada Velha). Já carros e caminhões deverão utilizar a Rodovia Mogi-Guararema para o trajeto entre o distrito de César de Sousa e Sabaúna.

A previsão é que a interdição seja mantida até 4 de março. Durante estes dias, a empresa responsável pelos serviços fará o alteamento da via, que receberá novas camadas de concreto e asfalto, em um trecho de cerca de 600 metros no quilômetro 5 da estrada. O objetivo é evitar o acúmulo de água no local que, em dias de chuvas mais fortes, pode causar alagamentos.

A medida faz parte da recuperação da Estrada Velha de Sabaúna e também complementa o trabalho desenvolvido pela administração municipal, que realiza a limpeza rotineira das valas de drenagem e do córrego Guararema.

A Avenida Romilda Pecorari Nor já recebeu a implantação de drenagem subterrânea, implantação de canaleta, aplicação da primeira camada de pavimento em toda a extensão da via e da segunda camada em 80% da estrada.

De acordo com a Prefeitura, a recuperação da Estrada Velha de Sabaúna soluciona um antigo problema de mobilidade na região Leste de Mogi das Cruzes. A Prefeitura destaca que as obras têm investimento de R$ 12 milhões e são realizadas pelo DER, após convênio celebrado com a administração municipal, nos 6,7 quilômetros da via.

A Prefeitura aponta que a obra beneficia os motoristas e também as pessoas que utilizam o transporte coletivo.

