Estradas estão interditadas e aulas são suspensas após forte chuva em Governador Jorge Teixeira, RO

O Rio Pardo transbordou durante o temporal da madrugada desta quinta-feira (9). As fortes chuvas que caíram em Governador Jorge Teixeira (RO) durante a madrugada desta quinta-feira (9) deixaram os moradores em estado de atenção. Estradas foram interditadas e estudantes tiveram aulas canceladas por causa da enchente.

Vários pontos da Zona Rural, próximo ao leito do Rio Pardo foram alagados, já que o rio transbordou. Entre os pontos afetados, está a Linha 659.

Os moradores da região que precisam chegar ao distrito de Colina Verde, por exemplo, ficaram completamente isolados. Imagens feitas após o rio transbordar mostram que as águas tomaram conta de estradas.

Estradas estão interditadas após forte chuva em Governador Jorge Teixeira, RO

Reprodução/Redes sociais

Ainda por causa da enchente, as aulas de escolas municipais foram suspensas nesta quinta (9), já que os professores e os alunos não conseguiram chegar até as salas de aula com os trechos alagados.

A Secretaria Municipal de Educação informou à Rede Amazônica que “os alunos não serão prejudicados por conta dessa suspensão” e que “uma data será estudada para a reposição do conteúdo”.

Previsão do tempo

Os moradores e as autoridades municipais precisam continuar atentos durante todo o dia, já que há um alerta laranja para chuvas intensas em Governador Jorge Teixeira. Pancadas de chuva estão previstas para toda a semana.

Vito Califano