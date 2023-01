Estradas precárias em bairro rural prejudicam escoamento de grãos

Produtores ruais afirmam que sofrem prejuízos no bairro Agrovila em Itapeva.

Prefeitura informou que bairro está no plano de trabalho para manutenção.

Produtores rurais do bairro Agrovila, em Itapeva (SP), afirmam que estão com dificuldades para fazer o escoamento da safra de grãos devido às estradas. Segundo os produtores, elas estão cheias de buracos e quando chove ficam intransitáveis.

Em nota, a prefeitura informou que as estradas do bairro estão no plano de trabalho de manutenção, e que o devido à quantidade de máquinas e caminhões que estão quebrados, o trabalho está sendo lento.

Ainda segundo o Executivo, o município está priorizando os pontos onde há bloqueios e que vai avaliar a situação do bairro. Além disso, informou que, na medida do possível, fará a manutenção até conseguir realizar um reparo definitivo na área.

Enquanto a manutenção nas estradas não acontece, os produtores fazem o que podem para conseguirem fazer o escoamento da produção. O produtor rural Élcio Lacerda afirma que o caminhão vazio consegue passar pela estrada, mas é só carregar que o problema começa. “Tem que andar acompanhado com um trator, pois diariamente tem caminhão atolado. Estamos praticamente sem estradas. É muito buraco que se formou por causa das chuvas e por falta de manutenção”, conta.

Produtor afirma que precisa fazer desvio por dentro da plantação

da plantação (Foto: Reprodução/TV TEM)

O produtor Lucas Pereira da Silva conta que faz um desvio por dentro da plantação para não ter um prejuízo maior com a manutenção do caminhão. “Esperamos que a prefeitura ou algum órgão público faça alguma coisa. Sempre acontece esse problema nas estradas do bairro e agora tenho que fazer um desvio por dentro da plantação que aumenta 40 minutos o meu trajeto. Isso interfere no lucro”, afirma.

E o que deveria ser lucro acaba sendo utilizado para pagar a manutenção dos caminhões e máquinas. “Isso é gravíssimo. Tem produtor tirando a safra porque tem que tirar. Estamos com uma supersafra, tirando cerca de 200 sacas por alqueire, mas por falta da manutenção nas estradas, o que seria nosso lucro, é usado para pagar as despesas causadas pela estrada”, explica Élcio.

Quando chove estrada fica intransitável, dizem produtores

Produtos reclamam de falta de manutenção em estradas do bairro Agrovila

Vito Califano