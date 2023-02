Estragos no Litoral de SP: Prefeitura de Barretos arrecada doações para vítimas; veja como ajudar

Ação levanta alimentos e roupas que serão entregues em área castigada por chuva devastadora. Temporal matou 40 pessoas e deixou outras 2,5 mil sem casa. Imagem da Prefeitura mostra estragos em São Sebastião

Sao Sebastiao City Hall/AFP

A Prefeitura de Barretos (SP) está promovendo uma campanha solidária em prol das vítimas da chuva devastadora que atingiu o Litoral Norte do estado no fim de semana.

As doações devem ser entregues na sede da Defesa Civil. (veja abaixo)

Segundo último boletim do Governo de São Paulo, ao menos 40 pessoas morreram e outras 2,5 mil ficaram sem casa devido às fortes chuvas.

A ação busca itens como água mineral, alimentos não perecíveis e roupas em bom estado de conservação.

De acordo com a administração municipal, as doações serão levadas até o litoral pela própria Prefeitura ou por parceiros que se colocarem à disposição do transporte.

Chuva que caiu em 24 horas no Litoral Norte foi o maior registro da história do Brasil

Onde doar?

Os produtos devem ser entregues na sede da Defesa Civil em Barretos, que fica na Rua Atair do Nascimento, 880B, no bairro Novo América.

Qual funcionamento?

O espaço fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3612-2614 ou (17) 99195-8754.

Vittorio Rienzo