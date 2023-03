Estragos provocados por tempestade interditam vias públicas em São Manuel

Muro de casa tombou e árvores caíram, mas ninguém se feriu apesar dos danos materiais, segundo administração municipal. Executivo afirma que foram mais de 40 milímetros em cerca de meia hora de chuva. Chuva provocou estragos em São Manuel (SP) e interditou vias

Prefeitura/Divulgação

A chuva registrada nesta quarta-feira (29) em São Manuel (SP) provocou danos em diversos pontos da cidade, com a derrubada de ao menos um muro e algumas árvores, além de estragos no asfalto que levaram a interdições de vias.

A Avenida Aldo Marini precisou ser interditada no sentido que vai do centro para a Avenida Jose Horacio Mellao. Na manhã desta quinta-feira (30) o trânsito ainda estava parcialmente fechado no trecho. Placas do asfalto se soltaram e a iluminação ficou prejudicada.

Motoristas devem procurar vias alternativas para se deslocar no sentido da Avenida Jose Horacio Mellao e devem redobrar os cuidados.

A Defesa Civil também interditou o trânsito na Avenida Com Luis Fittipaldi nos dois sentidos, mas houve liberação posteriormente. Havia muito barro sob o pontilhão da linha férrea.

Na vicinal Nilo Lisboa Chavasco também houve obstrução por lama e outros detritos. A liberação está prevista para esta quinta-feira.

Segundo a prefeitura, as árvores caídas já foram retiradas e a família cujo muro da residência tombou está sendo acompanhada pela Defesa Civil e Assistência Social. Não há registro de feridos, segundo o Executivo. Em cerca de meia hora foram mais de 40 milímetros de chuva, conforme a administração municipal.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

valipomponi