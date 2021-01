estrazioni-del-lotto-di-oggi-2-gennaio-in-diretta

Quali sono i numeri da giocare al Lotto. Segui poi con noi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e Simbolotto di oggi 2 gennaio 2021

Prima estrazione del Lotto del nuovo anno. Potrete giustamente dire che il 2021 è iniziato alla grande se alla prima estrazione del Lotto avrete vinto qualcosa. Ma per sapere se la Dea Bendata è dalla vostra non dovrete far altro che giocare al Lotto. Scoprite le nostre previsioni e i numeri consigliati e poi dalle 20 seguite in Diretta Live con noi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e Simbolotto di oggi 2 gennaio 2021.

Le procedure delle estrazioni del Lotto si svolgeranno interamente nella sala Belli di Roma. Si inizierà dalle ruote del Centro (Roma, Firenze, Cagliari) e ruota Nazionale; poi dalle 20.30 si procederà con quelle del Nord e dalle 21 con le ruote del Sud e con il Simbolotto.

Estrazioni del Lotto di stasera 2 gennaio 2021

C’è tempo fino alle 19.30 per giocare al Lotto sia online sia in ricevitoria. Dopo di ché dalle 20 seguite con noi le estrazioni in diretta live di oggi 2 gennaio 2020.

BARI:

CAGLIARI: 7 21 63 75 50

FIRENZE: 83 21 53 63 56

GENOVA:

MILANO:

NAPOLI:

PALERMO:

ROMA: 33 71 46 63 89

TORINO:

VENEZIA:

NAZIONALE: 23 15 46 85 83

Estrazioni del Superenalotto di sabato 2 gennaio 2021

Dal punto di vista delle probabilità il Superenalotto è uno dei giochi più difficili. Azzeccare la sestina vincente vuol dire prendere quell’unica possibilità su oltre 622 milioni. Il 5+1 è ‘più alla portata’ con 1 possibilità du 103 milioni. Impossibile? No, ma dovete davvero avere la Dea Bendata come amica! E se riuscite in questa straordinaria impresa vi portate a casa quasi 90 milioni di euro!

NUMERI VINCENTI

NUMERO JOLLY

NUMERO SUPERSTAR

Estrazioni Simbolotto 2 gennaio 2020

Nuovo mese nuovo abbinamento di Simbolotto. Da gennaio il gioco di Simbolotto è abbinato alla ruota di Bari. Dunque per chi gioca su Bari verranno dati 5 simboli. Controllate le estrazioni!

SIMBOLI ESTRATTI

Le previsioni del Lotto di oggi 2 gennaio: numeri buoni da giocare

I pronostici sui numeri del Lotto estratti si basano sull’andamento dei numeri ritardatari, sui numeri più frequenti, sui numeri spia, ma anche su altri metodi come la cosiddetta regola di Don Giuliano. In tanti provano a trovare un sistema per fare previsioni attendibili sui numeri estratti, ma un sistema affidabile non esiste.

Questo perché nel momento in cui vengono messi dentro l’urna tutti i numeri hanno la medesima probabilità di uscire. I numeri non hanno memoria, ogni estrazione fa storia a sé, dunque non c’è maggiore probabilità che esca il ritardatario anziché un altro numero.

Detto questo però gli appassionati lottano per trovare un sistema affidabile, scomodano perfino la sequenza di Fibonacci, fanno arzigogolati calcoli probabilistici – prima o poi un numero dovrà pure uscire. E sul calcolo delle probabilità su una sequenza di estrazioni la matematica qualche spunto può darlo.

Ma il modo migliore per giocare al Lotto è lasciarsi ispirare, non analizzare troppo, azzardare una puntata di pochi euro e affidarsi alla Dea Bendata.

Numeri ritardatari del Lotto di oggi 2 gennaio

Al di là di tutte le analisi matematiche i numeri ritardatari hanno il loro inconfondibile fascino. Sono quei numeri attesi, che prima o poi dovranno uscire e che stanno facendo sospirare migliaia di giocatori.

Il più ritardatario di tutti è il 37 sulla Ruota di Napoli assente da 131 estrazioni. Segue l’87 su Roma che non si fa vedere da 123 estrazioni. Poi il 75 su Napoli in ritardo da 104 concorsi.

E sempre su Napoli l’1 su Napoli (assente da 96 estrazioni), il 5 su Venezia (ritardatario da 85 concorsi), il 46 e il 41 su Bari assenti rispettivamente da 83 e 79 estrazioni, l’82 su Genova e il 20 su Milano (ritardatari di 78 estrazioni), il 32 su Bari (assente da 77 estrazioni).

Pronostici di oggi 2 gennaio 2021

Alla luce di queste analisi questi sono i numeri consigliati per le estrazioni di oggi del gioco del Lotto.

BARI: 87-46-6-34-19

CAGLIARI: 27-38-15-46-86

FIRENZE: 72-66-12-37-1

GENOVA: 17-51-22-30-10

MILANO: 20-88-3-15-45

NAPOLI: 11-18-19-75-5

PALERMO: 87-21-36-46-90

ROMA: 87-50-67-13-54

TORINO: 12-53-90-31-32

VENEZIA: 28-41-77-6-11

NAZIONALE: 83-9-18-41-53

