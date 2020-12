Estrazioni del Lotto oggi 22 dicembre 2020- DIRETTA LIVE

Segui insieme a noi le estrazioni di oggi 22 dicembre 2020. Scopri i numeri vincenti del Superenalotto e i segni vincenti del Simbolotto.

Il mese di dicembre si avvia alla sua conclusione e ci si avvicina alle festività natalizie, ma le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del Simbolotto non andranno in vacanza. In occasione delle estrazioni del giovedì (24 e 31 dicembre), in queste ultime due settimane dell’anno l’orario sarà anticipato alle 18.00. Le estrazioni del Lotto di oggi martedì 22 dicembre, invece, cominceranno come di consueto a partire dalle ore 20 e saranno trasmesse dalla Sala Belli di Roma. Oggi avete la possibilità di tentare la fortuna e diventare milionari con il Superenalotto, se volete conoscere la combinazione vincente potrete farlo sempre su questa pagina. Infine c’è il neo arrivato Simbolotto, legato all’estrazione del Lotto e per questo mese esclusivamente alla ruota di Venezia.

Come sapranno i giocatori abitudinari, a causa delle disposizioni contenute nel Dpcm le estrazioni verranno effettuate esclusivamente nella sala di Roma. Una decisione presa per evitare che i funzionari delle dogane e dei monopoli di Napoli e Milano si spostassero. La misura di sicurezza comporta un ritardo nelle operazioni e dunque ci vorrà un po’ di tempo in più per conoscere i numeri usciti su ogni ruota. A partire dalle 20.00 si comincia con le ruote del centro e con quella nazionale. Alle 20.30 è il turno di quelle del Nord, e alle 21.00 di quelle del sud. Il tutto si concluderà alle 21.30, ma le combinazioni vincenti saranno ufficializzate solamente alle 21.46. Per rimanere aggiornati e conoscere in tempo reale quali sono stati i numeri estratti, vi consigliamo di rimanere su questa pagina e aggiornarla.

Estrazioni del Lotto di oggi 22 dicembre 2020

Tutti coloro che desiderano tentare la fortuna al Lotto hanno tempo per giocare fino alle 19.30. A partire dalle ore 20.00 potrete seguire l’estrazione in diretta con noi. Saranno parecchi quelli che proveranno a scoprire se i numeri ultra centenari si decideranno ad uscire proprio questa sera.

BARI

CAGLIARI 82-27-21-6-89

FIRENZE 47-46-60-63-28

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA 67-8-81-49-23

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE 85-8-78-48-13

Estrazione del Superenalotto di oggi 22 dicembre 2020

L’attesa maggiore per tutti gli italiani è sicuramente quella per i 6 numeri vincenti del Superenalotto. Indovinare la combinazione che porta alla vittoria del Jackpot è molto complesso (ci vuole una grande dose di fortuna), ma non impossibile, come dimostrano i 6 estratti in questi anni. Il montepremi quest’oggi è salito sino a 80,7 milioni di euro.

COMBINAZIONE VINCENTE

NUMERO JOLLY

NUMERO SUPERSTAR

Estrazione Simbolotto: i simboli vincenti di oggi 22 dicembre 2020

La novità di questo 2020 si chiama Simbolotto ed è un gioco gratuito compreso in ogni schedina del Lotto. Ogni qual volta puntate su una determinata ruota, per questo mese di dicembre quella di Venezia, avete una doppia possibilità di vincita, con i numeri esatti (ambo, terna, quaterna etc) e con l’estrazione dei 5 simboli, se li indovinate il premio è vostro.

SIMBOLI:

