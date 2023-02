Estrela sertaneja, Ana Castela foi atração mais pedida pelo público no rodeio de Ribeirão Preto, diz organização

Cantora de 19 anos faz sucesso entre os jovens e vai estrear no Ribeirão Rodeo Music na edição deste ano. Evento ainda tem churrasco no palco com dupla Clayton & Romário. Show de Ana Castela no Ribeirão Rodeo Music é no dia 29 de abril

Érico Andrade/g1

A cantora Ana Castela foi a atração mais pedida pelo público do Ribeirão Rodeo Music 2023, segundo o empresário Mateus Calil, organizador do evento.

A estrela sertaneja de 19 anos, dona de hits como “Pipoco” e “Boiadeira”, faz sucesso entre o público mais jovem e tem sua estreia em Ribeirão Preto marcada para o dia 29 de abril, ao lado de Henrique & Juliano e Pedro Sampaio.

LEIA TAMBÉM:

Ribeirão Rodeo Music: espaço de 80 mil m² tem novo camarote open bar com vista privilegiada do palco e acesso à arena

A cantora tem raízes em Amambai (MS) e faz sucesso não só com a música, mas com vídeos divertidos no TikTok e Instagram. O estilo de se vestir da boiadeira chic também agradou o público feminino do rodeio. Em 2022, teve a oportunidade de se apresentar na Festa do Peão de Barretos, referência no universo sertanejo.

“A Ana Castela é uma das mais pedidas do público teen, a molecadinha toda querendo ver a Ana Castela, pedindo pra ir, comprando ingressos nas áreas para ver ela bem de perto”, afirma Calil.

Ana Castela encantou fãs no Palco Amanhecer na Festa do Peão de Barretos 2022

Érico Andrade/g1

Churrasco no palco

No início de fevereiro, o Ribeirão Rodeo Music e outros sete rodeios do Brasil, incluindo o de Barretos, criaram a União dos Grades Eventos (UGE), lançado para fortalecer o setor.

Entre as novidades do projeto está um show exclusivo da dupla goiana Clayton & Romário, que vai se apresentar nas festas membros do grupo com o churrasco no palco. Em Ribeirão, a dupla toca na madrugada de 20 para 21 de abril.

“Clayton e Romário, amanhecendo, churrascão no palco. Vai ser um verdadeiro amanhecer no churrasco”, revela Calil.

Clayton e Romário se apresentam no RRM 2023

Ricardo Nasi / g1

Eclético

Do clássico Bruno & Marrone à jovem Ana Castela, do “feminejo” de Maiara & Maraisa ao pagode do grupo Menos é Mais, do funk de Pedro Sampaio e Dennis DJ à música eletrônica de Alok. As atrações do RRM 2023 prometem diversidade ao público.

Apesar de celebrar e ajudar a manter viva a paixão brasileira pela música sertaneja, o evento começa a dar espaço para outros gêneros, revela o empresário.

“Ribeirão Rodeo Music é um evento eclético, um evento para todos, um evento inclusivo e que conta com o apoio da comunidade de Ribeirão Preto. É um evento que além da música sertaneja, ele traz várias vertentes musicais para todos, mas que tem a cultura sertaneja sempre enraizada”.

“Pela grandiosidade dos eventos de rodeio como o Ribeirão Rodeo Music, nós atingimos todos os públicos, todas as faixas etárias”, garante Calil.

Vista aérea do Ribeirão Rodeo Music na edição de 2022

Divulgação

Atrações do RRM 2023

As vendas dos ingressos acontecem exclusivamente pelo site oficial do evento. Segundo a organização, há a opção de comprar o passaporte, com preço promocional da pista para todos os dias, e ingressos individuais. Veja as atrações.

20/04: Bruno & Marrone, Jorge & Mateus, Alok e Clayton e Romário;

22/04: Hugo & Guilherme, Matheus & Kauan, Menos é Mais e KVSH;

29/04: Henrique & Juliano, Ana Castela e Pedro Sampaio;

30/04: Zé Neto & Cristiano, Maiara & Maraísa, Dennis DJ e Israel & Rodolffo.

As vendas acontecem exclusivamente pelo site oficial do evento; confira os valores. Segundo a organização, há a opção de comprar o passaporte, com preço promocional da pista para todos os dias, e ingressos individuais.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vittorio Ferla