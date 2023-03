‘Estrogênias’: alunas do Ifro fazem parte de projeto de incentivo a meninas na ciência

Projeto tem o objetivo de garantir igualdade de gênero nas instituições de ensino e na ciência. ‘Estrogênias’: programa incentiva participação de meninas na ciência

Quatro alunas do Instituto Federal de Rondônia (Ifro) vivem há cinco meses uma relação de união e parceria em seus primeiros passos na ciência e tecnologia. Elas foram selecionadas pelo programa “Estrogênias: meninas na ciência” e desde então trabalham juntas em um grupo de pesquisa.

“Quando eu entrei no Ifro eu tinha já um objetivo de estar dentro de um projeto de pesquisa. Então quando eu fui chamada pra esse eu fiquei realmente muito feliz, pela representatividade que esse projeto tem”, comenta a aluna Sámilly Vitória.

O projeto do qual as estudantes fazem parte seleciona instituições de ensino que atendam meninas de 6 a 16 anos. O objetivo é dar oportunidade de uma educação focada na ciência, tecnologia e matemática para meninas, garantindo igualdade de gênero.

“É incrível, porque traz um conforto, um alívio de saber que nós todas estamos unidas em uma causa só. É muito gratificante, uma ajuda a outra, não tem aquela coisa de competitividade feminina. O projeto em si é muito bonito e traz muita representatividade”, salienta Tamily Fernanda, outra estudante selecionada.

Juntamente com a seleção, as instituições selecionadas recebem um kit de material pedagógico e formação de professores. As estudantes do Ifro são coordenadas pelo professor de informática Clednilson Martins.

“O projeto nos agracia com diversos equipamentos que vão facilitar a tratativas das meninas quanto a programação, quanto a inclusão das meninas na ciência. A gente consegue reunir um grupo de meninas que trabalham com esses equipamentos e podem estar fomentando e formando novas meninas”, aponta.

Ufficio Stampa