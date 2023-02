Estrutura desaba pouco antes de show do Capital Inicial e provoca correria em SP; VÍDEO

Incidente foi causado pelos fortes ventos que atingiram a cidade de Bertioga (SP) na última sexta-feira (3). Estrutura desaba pouco antes de show do Capital Inicial em Bertioga (SP)

Uma estrutura montada para shows na praia de Bertioga, no litoral de São Paulo, desabou, na noite da última sexta-feira (3), devido aos fortes ventos que atingiram a região. O local receberia a banda Capital Inicial, que precisou adiar a apresentação após o incidente. Ninguém ficou ferido (Veja o vídeo acima).

Nas imagens obtidas pelo g1 neste sábado (4) é possível ver, por dois ângulos, o momento exato em que a estrutura de ferro desaba com a força do vento.

Nas redes sociais, em um comunicado oficial, a prefeitura, o Grupo HJR (organizador do evento) e a produção do Capital Inicial reforçaram que o público não foi atingido. As equipes de segurança e os Bombeiros realizaram, imediatamente, a evacuação do local.

Show adiado

As empresas responsáveis pelo Bertioga Moto Fest acrescentaram, ainda, que, de acordo com as recomendações da Defesa Civil da cidade, o show da banda precisou ser adiado.

A nova data será divulgada em breve. Não há informações sobre a continuidade do evento, que começou dia 03 de fevereiro e terminaria no domingo (5).

O g1 procurou a Prefeitura de Bertioga, mas até a última atualização dessa matéria, não obteve retorno.

Local receberia um show da banda Capital Inicial

Equipes de segurança e bombeiros civis realizaram a evacuação do evento de Bertioga (SP)

