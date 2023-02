Estrutura do Carnaval de Gurupi terá tendas, túnel de 58 metros e arquibancada

Evento será na Avenida Para, no centro da cidade, entre os dias 17 e 21 de fevereiro. Entre as atrações confirmadas estão Barões da Pisadinha e os sertanejos Humberto e Ronaldo. Estrutura do Carnaval está sendo montada

Lino Vargas/Secom Gurupi

Está sendo montada em Gurupi a estrutura para a programação de Carnaval da próxima semana. O evento será na Avenida Para, no centro da cidade, entre os dias 17 e 21 de fevereiro. Entre as atrações confirmadas estão Barões da Pisadinha e os sertanejos Humberto e Ronaldo.

A estrutura conta com 12 tendas para a praça de alimentação, um túnel de 58 metros para passagem dos trios, arquibancada para 1.500 pessoas, seis trios elétricos, 30 camarotes e 50 banheiros químicos. Também haverá pontos de observação para Polícia Militar e estandes para os Bombeiros, PM e secretarias do município.

Segundo a prefeitura, estão sendo investidos mais R$ 3 milhões na festa. A expectativa do município é girar em torno de R$ 25 milhões na economia da cidade.

“Dos dias 17 a 21 nós teremos aqui cinco bandas nacionais e mais 26 bandas regionais para animar este, que será o maior Carnaval dos últimos anos”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Amanda Costa.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente está fazendo o cadastro de vendedores ambulantes do ramo de alimentos e bebidas, interessados em trabalhar durante o Carnaval. A capacitação deles será realizada na próxima terça-feira (14).

Programação

O carnaval na cidade ficou suspenso por dois anos por causa do coronavírus e a expectativa de foliões, comerciantes, artistas e comunidade é que a festa seja um sucesso.

Os artistas principais de cada noite são:

17/02 – Neto LX

18/02 – Barões da Pisadinha

19/02 – João Bosco e Vinícius

20/02 – Babado Novo

21/02 – Humberto e Ronaldo

Também haverá concursos de rainha e rei momo. A organização falou as regras para desfile dos blocos na avenida, que terá premiações, e deu detalhes sobre a matinê, para divertir crianças.

