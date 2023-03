Estrutura do Limeira Rodeo Music vai tomando forma com aumento de camarotes, ‘dribles’ na chuva e a ajuda de um simpático mascote

Estrutura do evento que começa na próxima sexta-feira já está quase pronta para receber público e artistas que passam pelo local por dois finais de semana. Estrutura do Limeira Rodeo Music está praticamente finalizada

Luciano Assis/g1

Diferente de muitos megaeventos que acontecem no Brasil, onde os trabalhos de montagem se estendem até horas antes da entrada do público, a organização do Limeira Rodeo Music quer deixar tudo preparado com certa antecedência. O evento, que tem início nesta sexta-feira (17) e segue até o dia 25 de março, inicia esta semana com a estrutura montada e homens trabalhando a todo vapor.

“Com as chuvas das últimas semanas resolvemos deixar tudo adiantado para não sofrer nenhum tipo de problema de última hora. A ideia é deixar tudo pronto e em perfeitas condições para receber o público com o maior conforto possível”, informa Augusto Batistella, presidente do Limeira Rodeo Music 2023.

O conforto é exatamente o que o público parece estar buscando. Uma prova disso é o aumento do número de camarotes em relação aos anos anteriores. Serão quatro “espaços vips”, uma tendência que vem sendo notada em outras festas do segmento.

Palco do Limeira Rodeo Music sendo montado

Luciano Assis/g1

“Sentimos desde o início das vendas uma grande procura por espaços open bar cobertos, principalmente entre os jovens. Fica claro para nós que hoje o que os frequentadores do Limeira Rodeo Music buscam é uma experiência diferenciada, especial. Querem chegar aqui e aproveitar ao máximo”, pondera Matheus Calil, diretor da empresa Viola Show e investidor do Limeira Rodeo Music.

Neste ano, ao redor do palco estão montados os camarotes Familiar, Empresarial, Privilegie, Golden, com alguns deles dando acesso para uma área vip grudada ao palco.

Todas as idades

Apesar de seguir essa tendência comum a outras festas, a organização do Limeira Rodeo Music deixa claro que algumas tradições devem ser mantidas. Uma delas é o clima dos velhos rodeios que buscam unir diferentes gerações de fãs de montarias e shows sertanejos.

“Não por acaso temos um camarote chamado familiar. É onde as famílias gostam de ficar. Outros camarotes têm um perfil mais jovem. Mas também há a preocupação com quem fica em qualquer área da festa. A visão do palco e das provas são ótimas de qualquer lugar”, avisa Calil.

Mapa de setores do Limeira Rodeo Music

Organização/Limeira Rodeo Music

Atrações

Entre os artistas que se apresentam na festa deste ano, estão nomes de destaque no gosto popular, como Henrique e Juliano, Ícaro e Gilmar, Ana Castela e Luan Santana. Além deles, os Djs Dennis e Pedro Sampaio completam a escalação. Ao final da noite, atrações locais continuam tocando até o dia amanhecer para os que “não aceitam que a festa acabe”, como brinca Batistella.

“As plataformas digitais são um bom guia na busca pelos shows. Todos que cantam aqui neste ano estão entre os 20 nomes mais tocados nos streamings brasileiros. Nomes como Ana Castela, por exemplo, estavam no começo do sucesso quando fechamos o show dela aqui para este ano, e hoje ela é um fenômeno”, analisa Calil, destacando que em eventos desse tipo, um pouco de sorte ajuda no resultado final.

Estrutura do Limeira Rodeo Music sendo montada; evento começa na sexta (17)

Luciano Assis/g1

Carrapicho

Tecnologia, experiência e muito trabalho integram a montagem de uma festa como essa, mas também há ajuda de um outro tipo. Um exemplo é o simpático Carrapicho, um vira-lata que acompanha a equipe de eletricistas da festa desde o início dos trabalhos.

Vindo de São José do Rio Preto junto com os funcionários da empresa, Carrapicho desfila pela estrutura como um experiente funcionário, sempre grudado em seus melhores amigos que emendam fios, cabos e luzes para dar brilho e cores ao evento.

Carrapicho, mascote que ajuda equipe a montar estrutura do Limeira Rodeo Music

Luciano Assis/g1

“Ele é um amigão, está sempre com a gente. Não tem amigo melhor. E é obediente, porque quando damos ordem para ele não ir em determinado espaço, ele obedece”, elogia Carlos Augusto Moraes, eletricista que durante a visita de nossa reportagem ao local, trabalhava com o Carrapicho deitado ao seu lado.

Carrapicho só não estará presente na noite de sexta-feira, quando a festa começar. Até lá ele vai partir para a montagem de outras festas Brasil afora. A arena ficará toda para as famílias, jovens, cowboys e todas as pessoas que devem encher o espaço pelos dois próximos finais de semana.

Programação

17 de março

Henrique & Juliano

Pedro Sampaio

18 de março

Hugo & Guilherme

Ana Castela

Ana Castela durante apresentação no Jaguariúna Rodeo Festival em 2022

Júlio César Costa

24 de março

Luan Santana

Ícaro & Gilmar

25 de março

Matheus & Kauan

Dennis DJ

Dennis Dj em apresentação no Jaguariúna Rodeo Festival

Júlio César Costa

Como comprar ingressos

Os ingressos podem ser comprados em pontos de venda ou pela internet (clique aqui). No site é possível visualizar o mapa dos setores e escolher a categoria de ingresso que deseja comprar.

Arena/arquibancada

Pista premium

Camarote privilege

Camarote golden open bar

Os valores podem aumentar dependendo do dia escolhido e do lote do ingresso. Também há opção de comprar o Passaporte, que dá direito a todos os dias do evento.

