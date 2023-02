Estruturas para o Capital da Fé e programação de Carnaval estão sendo montadas

Evento principal, o Capital da Fé 2023 será no estacionamento do Estádio Nilton Santos. O distrito de Taquaruçu vai receber o circuito cultural alternativo com programação regional. Estrutura do Capital da Fé está sendo montada

Regiane Rocha/Prefeitura de Palmas/Divulgação

Estão sendo montadas em Palmas as estruturas para as programações oficiais do período de Carnaval. O evento principal será no estacionamento do Estádio Nilton Santos, que receberá grandes nomes da música gospel e católica durante o Capital da Fé 2023.

Segundo a Agência Municipal de Turismo (Agtur), a estrutura terá palco principal, espaço kids, banheiros, praça de alimentação com cobertura para 22 estandes de lanches e oito food trucks, além de três estandes de artigos cristãos.

Os trabalhadores também trabalham na iluminação, limpeza e paisagismo em canteiros e toda área de estacionamento. O evento será realizado entre os dias 17 e 21 de fevereiro. Confira a programação completa do Capital da Fé.

Circuito de Taquaruçu

Neste ano também haverá um circuito cultural alternativo com programação regional no distrito de Taquaruçu. Nessa programação o ponto de encontro será na Praça Joaquim Maracaípe.

A estrutura no local terá palco, tendas, banheiros químicos e espaço para food trucks. A montagem começou nesta quarta-feira (15).

Segundo o município, além da Praça Joaquim Maracaípe, a Praça Vereador Tarcísio Machado e o gramado lateral que fazem parte do circuito também recebem preparação com limpeza e manutenção de equipamentos.

