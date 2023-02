Estudante de 17 anos da rede estadual é aprovado em medicina na USP: ‘abri mão de muitos prazeres’

Jorge Mathias Santos, natural de Santos (SP), disse que realizou após um ano entregue completamente aos estudos. Jorge Mathias Santos foi aprovado em medicina na USP aos 17 anos

Arquivo pessoal

Um estudante de 17 anos natural de Santos, no litoral de São Paulo, foi aprovado em Medicina na Universidade de São Paulo (USP) após um ano de muita renúncia, esforço e foco nos livros e anotações. Jorge Mathias Santos revelou ao g1 ter sido bem dedicado à rotina e ao método de estudo adotado por ele, com a divisão das matérias por listas, algo julgou fundamental para conquistar o objetivo.

Jorge sempre estudou em escola estadual, mas no último ano do Ensino Médio, em 2022, começou um cursinho preparatório para vestibular junto à escola. No meio do ano, ele ingressou em um segundo curso preparatório enquanto concluía o ano letivo.

“Você tem que se comprometer a estudar. É importante manter a saúde mental em dia e cuidar de si próprio, mas também ter consciência de que é uma coisa difícil”.

O jovem aprovado em medicina disse que fazer diversas listas de exercício foi um ponto muito importante nos estudos dele. Segundo Jorge, esse método o ajudou especialmente a entender as matérias que tinha mais dificuldade, como Física. “Geralmente seguem um padrão”, conta. A persistência ajuda a familiarizar o vestibulando com as questões que deve enfrentar na prova.

Jovem aprovado em medicina na USP aos 17 anos conta que listas de exercícios o ajudaram nos estudos

Arquivo pessoal

A primeira lista de aprovados na USP foi divulgada em 27 de janeiro. Apesar do estudo intenso, Jorge confessou ter ficado apreensivo pelo do resultado. “Tive que dar uma pausa no basquete e abrir mão de algumas saídas com meus amigos, mas valeu a pena”, disse, emocionado.

“Tive que abrir mão de muitos prazeres para conseguir. É um desafio”, disse.

Escolha do curso

Jorge contou ao g1 que decidiu que cursaria medicina no primeiro ano do Ensino Médio, quando percebeu que a profissão exige muita responsabilidade. “Sempre gostei muito de desafio”.

Além disso, ele diz que também se espelhou na mãe, que se formou médica aos 36 anos. “Ela foi auxiliar de enfermagem por muitos anos, até que conseguiu entrar num curso de medicina e se formar médica”, finaliza.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Vito Califano