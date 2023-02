Estudante de Maceió tira nota mil na redação do Enem: ‘Foi um ano de muito trabalho’

Luís Felipe tem 24 anos, é gaúcho e mora na capital alagoana há 13 anos. Formado em Engenharia de Petróleo pela Ufal, agora quer cursar medicina. Luis Felipe Alves Paiva de Brito Enem 2022 aluno Maceió

O estudante Luis Felipe Paiva, de 24 anos, foi um dos candidatos que conquistaram nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (8), pelo Ministério da Educação (MEC). Ele é gaúcho e mora em Maceió há 13 anos.

“Quando soube que tinham antecipado o resultado, fui ver minha nota. Consegui entrar no site, que estava um pouco instável. Eu estava sozinho no momento. Aí, corri para falar para o meu pai e depois para minha mãe”, contou o estudante.

Luis já é formado em Engenharia de Petróleo pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal), mas decidiu mudar de carreira. Ele agora quer cursar medicina e esta foi sua terceira tentativa para ingressar no curso.

A nota do Enem é usada na seleção de estudantes para o ensino superior, tanto em universidades públicas e privadas no Brasil quanto em instituições internacionais. Na previsão inicial, os boletins de desempenho só sairiam na próxima semana, em 13 de fevereiro. A antecipação do cronograma foi anunciada pelo ministro da Educação, Camilo Santana.

“A sensação foi de surpresa misturada com satisfação porque foi um ano de grande trabalho, não só meu, mas dos professores de redação que estiveram comigo”, disse Luis.

“Surpresa porque é uma prova muito complicada, tem que escrever em um tempo muito curto um tema que você só vê na hora. Você nunca sabe se foi tão bem como acha que foi, ou se foi tão ruim como acha que foi”, relembra.

Luis Felipe Paiva obteve nota máxima em redação no Enem 2022

Reprodução/Arquivo pessoal

O tema da redação foi “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”. Luis Felipe conta que o ano inteiro foi dedicado apenas aos estudos e a prova de redação teve um preparo exaustivo.

“A gente fez muito simulado de redação, correção e reescrita. Fiz muitas redações no ano. Acho que no mês que antecedeu o Enem, em outubro, eu cheguei a fazer oito redações. Minha preparação foi essa, sempre fazer o simulado, sempre reescrever, sempre ver como que eu poderia deixar aquele parágrafo melhor e sempre com a ajuda dos profissionais que corrigiam, lapidavam e eram extremamente incisivos”, explicou.

Gabriel Gomes foi um dos professores que ajudaram na preparação do Luis para as provas. Entre as dicas que ele dá para quem vai fazer o Enem esse ano, uma delas é conhecer o histórico de temas das provas de redação.

“Todo ano o tema do Enem tem algum respaldo ou alguma vinculação com o tema anterior. É a minha principal dica, é a dica de ouro. E fazer produção e correção semanal. É muito complexo só oferecer teoria. Na minha visão, não existe a possibilidade de uma nota máxima nos vestibulares mais concorridos e mais importantes do país se não houver prática, se não tiver correção, reescrita e correção novamente. Esse é o segredo”, finalizou Gabriel.

