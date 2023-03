Estudante de medicina é apontado como autor de ameaças de morte e ofensas homofóbicas contra homens em Florianópolis; VÍDEO

Registro feito em outubro de 2022 em Florianópolis mostra suspeito xingando dois homens. Nesta terça-feira (14), polícia apreendeu celulares e computadores de investigados. Motorista ameaça homens na calçada no Centro de Florianópolis

Um estudante de medicina de 34 anos é investigado pela Polícia Civil suspeito de ser o motorista que aparece em um vídeo ameaçando dois homens e fazendo ofensas homofóbicas a eles (assista acima). Os crimes ocorreram em Florianópolis em outubro de 2022 e ele usa termos como “baitola” e “viado”, além de criticar a escolha política das vítimas.

Nesta terça-feira (14), a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão no apartamento dele, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Celulares e computadores dele e do colega de turma que fez o vídeo foram apreendidos.

O g1 SC tenta contato com o suspeito, mas não houve resposta até a última atualização desta reportagem. A defesa dele não foi localizada.

Os crimes ocorreram no Centro de Florianópolis na madrugada de 28 de outubro do ano passado, informou o delegado Arthur Lopes, responsável pela investigação. O colega que fez a filmagem divide o apartamento com o suspeito e também é investigado.

O estudante de medicina é natural de São Paulo, de acordo com a Polícia Civil. Ele é investigado por ameaça e injúria racial resultante de homofobia.

No vídeo, o motorista está dentro do carro e a pessoa que está filmando, no banco dianteiro do passageiro. O condutor fala com dois homens que estão na calçada.

“Eu já matei três hoje. Você vai ser o quarto. Tu quer [sic] morrer agora ou tu quer morrer domingo?”, diz o motorista no vídeo.

Domingo faz referência ao dia do segundo turno das eleições, que aconteceria dois dias depois, onde houve a votação para a presidência da República.

O estudante questiona ainda se uma das vítimas votaria em Lula (PT), candidato à época. Depois, eles deixam o local e o motorista, então, faz as ofensas homofóbicas.

“O cara é um veado, velho. Baitola! Entra mesmo para a casa aí. Entra aí. Eu meto bala em você e na sua família, cara!”, diz o motorista.

O delegado informou que o estudante de medicina ainda será ouvido na investigação. O inquérito policial deve ser concluído em até 30 dias.

