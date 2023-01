Estudante de medicina, policial é executado dentro de bar em SP

Segundo a Polícia Militar, duas vítimas estavam envolvidas na ocorrência. Maurício Alves Vassão morreu com ao menos seis tiros, já a mulher não foi ferida e estava em estado de choque. Policial civil morreu baleado em São Vicente, no litoral de SP, nesta sexta-feira (27).

O policial civil Maurício Alves Vassão, de 31 anos, foi morto com pelo menos seis tiros, na manhã desta sexta-feira (27), em São Vicente, no litoral de São Paulo. O corpo de Vassão, que também era estudante de medicina, foi encontrado dentro de um bar que, segundo moradores, ele costumava frequentar após o expediente. Uma mulher também foi encontrada no local em estado de choque e encaminhada ao atendimento médico.

O corpo do policial foi encontrado dentro no Vilma’s bar e mercearia, localizado na Avenida Penedo, no bairro do Catiapoã. A viatura de Vassão estava estacionada em frente ao comércio.

Moradores informaram que ouviram sons de tiros e ligaram para Polícia Militar. Segundo a PM, equipes foram acionadas para a ocorrência, onde duas pessoas teriam sido vítimas de arma de fogo no local. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) também foi chamado.

Segundo o Samu, ao chegar ao local, a equipe encontrou o homem, de 31 anos, já sem vida, ferido com pelo menos seis projéteis de arma de fogo, na região do tórax e membros superiores. O Samu ainda informou que a segunda vítima, uma mulher, não estava ferida. Porém, ela estava em estado de choque e foi encaminhada para o Hospital Municipal de São Vicente.

Moradores da região afirmaram que Maurício trabalhava de madrugada e costumava passar pelo bar após o expediente. Ao menos três equipes policiais foram ao local do crime buscando mais informações sobre o que ocorreu. O corpo de Vassão e a viatura passaram por exames de perícia.

Além de policial, Vassão era estudante de medicina e chegou a atuar como auxiliar de papiloscopista, profissional que busca por impressões digitais, no setor de identificação no 1º Distrito Policial de Santos, na Central de Polícia Judiciária. O pai dele, Silvio Vassão, foi secretário de Comércio, Indústria e Negócios Portuários e, após o antigo gestor pedir exoneração, da pasta da Fazenda em 2015.

Em agosto do ano passado, o chefe do setor de identificação da Central de Polícia Judiciária [o Palácio da Polícia], Marcelo Gonçalves Cassola, foi fuzilado com ao menos 30 tiros. O corpo dele foi encontrado em Santos (SP) com uma corda entre as mãos e as pernas [não estavam amarradas].

O caso ocorreu por volta das 6h desta sexta-feira (27) na Avenida Penedo, no bairro do Catiapoã, em São Vicente, no litoral de SP.

