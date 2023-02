Estudante de odontologia morre após bater em ciclista e atingir poste enquanto andava de moto em Gurupi

Acidente aconteceu em um cruzamento na Avenida Antônio Nunes da Silva, no setor Park dos Buritis. Ciclista caiu na lateral da pista, sofreu lesões leves e foi levado para a UPA pelo Samu. Jovem Riquelme Mendes morreu em acidente de trânsito em Gurupi

O estudante de odontologia Riquelme Mendes dos Santos, de 22 anos, morreu na noite deste domingo (5), após se envolver em um acidente de trânsito em Gurupi, no sul do estado. Segundo a Polícia Militar, ele estava de moto quando bateu em um motociclista e depois em um poste.

O acidente aconteceu em um cruzamento na Avenida Antônio Nunes da Silva, no setor Park dos Buritis. Após a batida o ciclista caiu na lateral da pista, sofreu lesões leves e foi levado para a UPA pelo Samu.

Riquelme Mendes acabou perdendo o controle da moto e teve uma segunda colisão contra um poste da rede de iluminação pública. Segundo a PM, ele sofreu lesões graves na cabeça, caiu no chão e acabou morrendo.

A perícia esteve no local e o corpo de Riquelme foi levado para o IML de Gurupi, sendo liberado para a família ainda durante a noite de domingo. A moto dele foi entregue aos parentes.

Riquelme era estudante do 3º período do curso de odontologia da Universidade de Gurupi (Unirg). Uma nota de pesar foi publicada pela instituição nas redes sociais.

