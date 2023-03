Estudante morre após ser atropelado por ônibus em Taquaritinga, SP

Adolescente de 16 anos foi atingido ao atravessar avenida na noite de terça-feira (28). Vítima chegou a ser levada para UPA, mas não resistiu aos ferimentos. Adolescente morre atropelado por ônibus em Taquaritinga, SP

Um estudante de 16 anos morreu após ser atropelado por um ônibus na noite de terça-feira (28) em Taquaritinga (SP).

O atropelamento ocorreu na Avenida Celso Ferreira de Camargo, no bairro Talavasso, por volta das 19h. Segundo informações da Polícia Militar, Matheus Valeretto Prado andava de bicicleta com um amigo pela calçada e, quando foi atravessar a avenida, foi atingido pelo ônibus.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela produção da EPTV, afiliada da TV Globo, o veículo que atingiu o adolescente seria um ônibus escolar, mas até a última atualização desta notícia não havia confirmação sobre o responsável por ele.

Em imagens obtidas pela reportagem, feitas momentos depois do acidente, é possível ver uma mulher tentando reanimar o adolescente antes da chegada da ambulância do Corpo de Bombeiros.

Matheus chegou a ser levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos graves.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara (SP) e, até o início da manhã desta quarta-feira (29), não havia previsão de horário para realização do velório e do enterro.

As circunstâncias do acidente ainda devem ser investigadas pela Polícia Civil.

