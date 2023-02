Estudante ‘nota mil’ na redação do Enem 2022 lembra perrengues que passou na hora da prova: ‘Assustei quando vi o tema’

Aos 18 anos, a jovem Laura Tamires Ferreira, de Uberlândia (MG), contou ao g1 que a ansiedade também foi um obstáculo no momento do exame. Notas foram divulgadas na última quinta-feira (9). Laura Tamires Ferreira, de Uberlândia, nota mil no Enem 2022

Arquivo pessoal

“Uma surpresa boa”. É assim que a estudante de Uberlândia Laura Tamires Ferreira, de 18 anos, definiu a conquista de tirar nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os boletins com os resultados dos alunos foram divulgados de forma antecipada na noite de quinta-feira (9).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Em 2022, a proposta era escrever uma dissertação sobre os “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”. Em conversa com o g1, Laura conta que, no momento da prova, achou o tema da redação difícil e que não soube, a princípio, por onde começar.

“Eu assustei muito quando vi o tema, não era um assunto que eu esperava aparecer na prova. Assim que li os textos de apoio, eu não consegui pensar em nenhum sinônimo para poder usar no texto”, lembrou.

Além das dúvidas em relação ao conteúdo, a ansiedade também atrapalhou os primeiros minutos da estudante diante da redação.

“Durante a prova, me bateu uma ansiedade porque eu reparei que um colega do meu lado tinha escrito a redação muito rápido. Então eu me desesperei um pouco, precisei levantar, ir ao banheiro, tomar uma água”, continuou.

“Porém, eu li os textos motivadores de novo, e parti de um dado que estava em um deles para fazer meu texto”.

A jovem, que pretende cursar Medicina, disse que também contou com um repertório de referências teóricas simples para poder lembrar durante a escrita do texto.

“Na minha redação, por exemplo, usei a frase “O conhecimento é em si mesmo um poder”, do sociólogo Francis Bacon. Além de estar conectado com o que escrevi, é curto e fácil de memorizar”, acrescentou.

LEIA TAMBÉM: Aluna ‘nota mil’ na redação do Enem 2022 diz que faltava na escola para estudar sozinha: ‘Reclamavam com a minha mãe’

Dicas incluem leitura, correção e autoanálise

Laura contou também que escreve desde muito nova, e que isso a ajudou a conseguir nota máxima no exame. A pedido do g1, a estudante deu algumas dicas para quem quer se sair bem na redação do Enem. Confira algumas sugestões abaixo:

1 – “Combinar a produção de textos com livros, filmes e séries. Sempre utilizei esse tipo de repertório nos meus textos, o que não só me deixou mais interessada em escrever redações, como também me proporcionou melhores ressaltados”;

2 – “Recomendo o hábito da leitura, porque você começa a conseguir escrever mais facilmente e interpretar melhor textos”;

3 – “É importante entender os erros da sua redação antes de fazer outras. Seja a partir da correção do professor, de uma plataforma on-line, de um amigo, é importante pegar a redação e conferir os erros para não cometê-los novamente”;

4 – “Mostre sua redação para um colega e peça para ele dizer o que não entendeu e o que não achou coeso. Assim, você consegue evoluir e fazer textos mais fáceis de entender”.

Como consultar a nota do Enem?

O resultado do Enem 2022 já está disponível para consulta na Página do Participante. Para acessar as notas, é preciso fazer login digitando o CPF e a senha cadastrados no sistema.

Na previsão inicial, os boletins de desempenho só sairiam na próxima semana, em 13 de fevereiro. A antecipação do cronograma foi anunciada na quarta (8), pelo ministro da Educação, Camilo Santana.

A nota do Enem é usada na seleção de estudantes para o ensino superior, tanto em universidades públicas e privadas no Brasil quanto em instituições internacionais. Nesta quinta (16), por exemplo, serão abertas as inscrições para o Sistema de Seleção Unificado (Sisu), que oferece vagas em diversas faculdades federais.

LEIA TAMBÉM:

Veja quais cursos tiveram as notas de corte mais altas e mais baixas em edições passadas do Sisu

Veja os 100 cargos que mais criaram e fecharam vagas com carteira assinada em 2022

📲 Confira as últimas notícias do g1 Triângulo e Alto Paranaíba

📲 Acompanhe o g1 no Instagram e no Facebook

VÍDEOS: veja tudo sobre o Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas

Ufficio Stampa