Estudante potiguar ganha prêmio nacional e terá poesia publicada em capa de livros didáticos

A estudante potiguar Letícia Morais, de 14 anos, venceu um concurso nacional de poesias. Os versos produzidos por ela foram escolhidos entre os melhores do concurso “Brasil 200 Anos de Independência”, que reuniu produções de escolas públicas municipais e estaduais de todo o país.

Letícia é aluna da Escola Estadual 26 de Março do município de Paraná, cidade com cerca de 5 mil habitantes do interior do Rio Grande do Norte. Ela concorreu com a obra “Mulheres da História, Espelhos do Futuro”, que fala sobre a presença feminina no processo da formação histórica do país.

“O Brasil tem uma história muito machista. Eu quis dar maior importância a essas mulheres e destacar os feitos delas para o nosso país. Foi muito emocionante ganhar esse reconhecimento. Estou muito feliz”, afirmou a estudante.

Confira a íntegra do texto

O concurso foi organizado pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O texto finalista nasceu do trabalho em sala de aula. O professor Carlos Alves Vieira acompanhou Letícia no processo de concepção da obra.

“Nossa turma foi convidada a refletir sobre o tema do concurso, onde discutimos toda a temática. Fizemos uma obra coletiva e, em seguida, cada estudante fez seu texto e os melhores foram surgindo. Letícia aprofundou seu tema, que era a presença das mulheres na história do Brasil”, destaca o educador.

Letícia relatou o que sentiu no momento em que descobriu ter sido vencedora: “quando recebemos o prêmio, foi uma alegria muito grande. Quem diria, não é? De um buraquinho tão pequeninho como nossa cidade, sai uma notícia boa dessa”, brincou a estudante.

Concurso

Para vencer o concurso, o texto da estudante foi analisado por uma comissão avaliadora que levou em conta cinco critérios para selecionar as melhores poesias de cada região:

Criatividade;

Contextualização;

Harmonia estética (ritmo, rima, métrica);

Autenticidade

Expressividade.

A premiação foi regional, escolhendo os primeiros colocados de cada região brasileira. Além do reconhecimento, os estudantes ganharam um valor em dinheiro (R$ 13 mil) e terão suas poesias impressas nas quartas capas dos livros didáticos do PNLD 2024, além de ganharem uma viagem para o evento de premiação.

Os estudantes que ficaram em segundo lugar receberão prêmio de R$ 6 mil e certificado de participação no concurso. Já as escolas com estudantes selecionados em primeiro e segundo lugar vão receber placas de premiação.

