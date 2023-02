Estudante que já zerou redação do Enem comemora após tirar 920: ‘Eu dei um grito’

Jéssica Cristine Resplandes disse que procurou professora para pedir ajuda, após ter um mau desempenho, na edição de 2021. Veja outros estudantes que tiraram uma ‘notaça’ na redação. Estudantes tocantinenses comemoram bons resultados na redação do Enem

Após zerar a redação do Enem em 2021, a estudante de Palmas, Jéssica Cristine Resplandes, conseguiu dar uma reviravolta e agora experimenta o gostinho da vitória. Com esforço, determinação e muita leitura, a moradora de Palmas teve um ótimo desempenho. Um ano depois, ela exibe com orgulho a nota dos sonhos: 920.

“Eu mandei uma mensagem para a minha professora no final de 2021, a gente veio para o colégio. E ela passou quase a manhã inteira me ensinando como escrevia redação. Depois que eu aprendi como era o modelo, como funcionava, juntei meu conhecimento de leitura e fui aperfeiçoando”, contou.

Jéssica estava dentro de um carro de aplicativo, quando viu o resultado. Deu um grito para comemorar.

“Levei um susto, eu estava voltando para casa em um aplicativo de carona e eu dei um grito. Tanto que o motorista parou o carro e pensou que tinha acontecido alguma coisa na rua. Mas, eu falei: ‘Não, moço, foi porque eu tirei 920 na redação do Enem”.

Estudante tirou 920 na redação do Enem, após ter mau desempenho

Reprodução/TV Anhanguera

A jovem Ester Costa, aluna da Escola Estadual de Itacajá, também tirou uma nota alta na redação: 940. Ela não teve dificuldades com o tema da redação, que abordou a valorização das comunidades e dos povos tradicionais do Brasil.

A jovem também se dedicou e ainda guarda a prova e algumas redações que ela fazia para treinar.

“Quando vi os textos motivadores, que falaram sobre o desmatamento e mudanças climáticas e também falava dos povos indígenas, eu fiquei muito feliz, porque eu já pensava nos repertórios que eu poderia usar. Eu fazia, ao longo do mês, umas quatro redações, que era uma por semana na minha escola. Minha professora sempre passava porque sabia a importância que era treinar a escrita”.

O resultado do Enem 2022 saiu na semana passada. Os estudantes que tiveram boas notas podem não só comemorar o bom desempenho, como também usar a nota para ingressar no ensino superior.

“Eu vou tentar a USP, tentar para a UFT também. Vou tentar o Prouni para alguma faculdade particular de Palmas. Vale muito a pena, principalmente a leitura , que foi fundamental”, disse Jéssica.

Ester tirou 940 na redação do Enem

A Ester já está no ensino superior, passou para o curso de engenharia civil do Instituto Federal do Tocantins (IFTO). Os estudos para o Enem ajudaram-na a conseguir a aprovação.

“Se eu não estivesse estudando para o Enem, eu não tinha feito vestibular do IFTO. Na época, o vestibular foi uma semana antes do Enem. Mas eu pensei: ‘Já estou com o conhecimento do Enem pronto, eu vou'”.

Também é o caso do jovem Walter Gonçalves, estudante de escola pública de Conceição do Tocantins. Ele tirou 920 no Enem e passou em primeiro lugar no curso de direito pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), campus Arraias.

“Apesar da diferença de bancas, do Inep para a Copese, o Enem serve de base para qualquer vestibular que hoje tem no Brasil, porque é um exame muito interpretativo e é interdisciplinar. Valeu demais. Se eu pudesse teria feito mais ainda para sentir essa sensação”.

Estudante do Tocantins teve ótimo desempenho no Enem

