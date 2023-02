Estudante sofre lesão no tórax durante trote universitário ‘tapete humano’ em Campinas

Caso foi em praça ao lado de campus da Mackenzie. Vítima de 17 anos foi levada ao Hospital Mário Gatti e não quis registrar boletim de ocorrência por, segundo ela, não ter sido intencional. Aluno sofreu lesão no tórax durante trote universitário em Campinas

Um estudante de 17 anos da Universidade Mackenzie, em Campinas (SP), sofreu uma lesão no tórax e em um dos braços na manhã desta segunda-feira (6) durante um trote universitário chamado “tapete humano”. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que ele teve uma perfuração, mas o g1 apurou que no hospital ficou constatado que o jovem não teve este tipo de ferimento.

O caso ocorreu na Praça Euclides da Cunha, perto do campus da universidade, e o jovem foi levado ao Hospital Mário Gatti pelos bombeiros, onde passou por exames antes de receber alta por volta das 15h30. A vítima teve um corte superficial e dor muscular na região, além de uma luxação no braço. Veja abaixo o que diz a Mackenzie.

A Guarda Municipal disse que a vítima estava consciente quando foi socorrida e não quis registrar boletim de ocorrência porque “não foi intencional”. No hospital, o jovem reiterou ser “um acidente”.

‘Tapete humano’

O jovem participava de um trote chamado “tapete humano”, segundo uma testemunha. Durante a atividade, calouros permanecem deitados, enquanto os veteranos caminham sobre eles.

A vítima relatou que os pés dos veteranos, a princípio, estavam direcionados sobre pernas ou região do quadril dos calouros na passagem, mas uma garota teria pisado sobre o tórax do adolescente ferido. Ao fazer um movimento para retirar o pé dela, o outro de apoio teria provocado a lesão na sequência.

O que diz a Mackenzie?

Em nota, a Mackenzie informou que condena a prática de trote na recepção aos calouros e enfatiza os riscos, além da necessidade de respeito. Além disso, reiterou que o caso foi fora da área do campus.

“Prestamos socorro a um aluno que se machucou na Praça Euclides da Cunha, acompanhando-o ao hospital até chegada de seu pai. Mais tarde a mãe do aluno esteve presente durante exames que identificaram uma luxação no braço. O estudante teve alta e saiu caminhando. Um representante da Universidade ficou à disposição para prestar apoio”, diz nota da assessoria.

A universidade destacou ainda que apura informações sobre o ocorrido e está sempre atenta a inibir ações violentas e/ou desrespeitosas entre veteranos e calouros.

