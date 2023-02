Estudantes atravessam mata nativa e passam por cobras para ir à escola no litoral de SP; VÍDEO

Prefeitura de Praia Grande afirma que a passagem foi aberta de forma ilegal e que a área é habitat natural dos animais. Estudantes atravessam mata nativa e passam por cobras para ir à escola no litoral de SP

Uma cobra foi vista e filmada por estudantes que caminhavam em direção da escola em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Uma moradora que não quis se identificar contou ao g1, nesta sexta-feira (10), que esta não é a primeira vez que o animal é visto pelo local. A prefeitura, em nota, informou que uma travessa foi aberta em meio a área mata nativa, que é habitat natural delas.

O vídeo foi feito em uma travessa na Avenida Hugo de Carvalho Ramos, no bairro Balneário Esmeralda, próximo à Unidade de Saúde da Família (Usafa) Rio branco. A reportagem conversou com o biólogo Thiago Malpighi e ele explicou se tratar de uma cobra cipó (chironius fuscus), que não é venenosa, mas que pode morder ao se sentir ameaçada.

“Essa não é a primeira vez que vejo uma cobra aqui. Neste local passam mães e crianças para chegar à escola, creche e ao posto de saúde”, disse a moradora, que ainda criticou a falta de segurança do local.

Segundo ela, usuários de drogas estão ocupado a área de mata. “Isso é um perigo, algo que dá medo. À noite não tem iluminação e a gente que tem criança, tem medo de acontecer o pior”, desabafou.

“É um animal ágil, arborícola [vive nas árvores] e alimenta-se predominantemente de anfíbios. Não é das serpentes mais fáceis de ser manejada, requer certa habilidade. Eu espero que haja algum órgão para fazer essa captura e translocação de modo adequado antes que matem o animal”, disse o biólogo.

Moradores flagram cobra em caminho que crianças passam para ir à escola em Praia Grande

Mil Grau na Tela/Reprodução

Questionada, a prefeitura informou, em nota, que a área é de vegetação nativa. “A travessia foi aberta de forma ilegal e, inclusive, [o município] já implantou barreiras de contenção na área com o intuito de evitar o uso irregular do local para descarte de lixo, entulho e o trânsito de pessoas ou veículos”.

A administração municipal acrescentou que a Guarda Civil Municipal (GCM) realiza rondas frequentes na região para garantir a segurança dos moradores. Quanto ao resgate do animal, a corporação explicou que o Setor Ambiental não foi acionado. “A população pode acionar o setor pelo telefone 153 ou 199”.

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Vito Califano