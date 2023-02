Estudantes da área rural de São Sebastião da Grama perdem aula por falta de transporte escolar

Alunos do ensino médio estão preocupados com o conteúdo que estão perdendo. Estado diz que licitação para contratação do serviço está em andamento. Estudantes da zona rural estão sem transporte em São Sebastião da Grama

Estudantes dos ensinos fundamental II e médio que moram na área rural de São Sebastião da Grama (SP) estão perdendo aulas porque não tem transporte escolar até a cidade.

O comunicado aos pais foi um dia antes de começar o ano letivo, por mensagem de WhatsApp. O motivo alegado foi falta de contrato para a realização do serviço.

Os alunos estudam na escola estadual Dona Geny Gomes, que tem cerca de 13% dos seus estudantes dependentes do transporte escolar para frequentar as aulas.

A Secretaria Estadual da Educação informou que o processo de licitação para a contratação do transporte dos estudantes está em andamento e que uma contratação emergencial deve ser feita no decorrer da semana.

A estudante Ana Clara Oliveira, de 13 anos, não consegue ir à escola que fica a 12 km do sítio onde mora, por falta de transporte escolar

Enquanto isso, os adolescentes ficam sem frequentar a escola. A estudante Ana Clara Oliveira, de 13 anos, que está no nono ano e tem o objetivo de entrar na Escola Técnica Estadual (Etec) no ano que vem, está preocupada com o conteúdo que está perdendo.

“Eu fico muito preocupada porque no final do ano eu quero prestar para entrar na Etec e agora perdendo o começo do ano como é que fica? Eu vou perder matéria importante”, lamentou.

O sítio onde ela mora fica a 12 quilômetros da escola e desde 3 de fevereiro, quando começaram as aulas, ela conseguiu ir apenas dois dias à escola.

A Secretaria Estadual de Educação afirmou que a escola tem disponibilizado conteúdos para os estudantes e fará planos de reposição.

Escola Estadual Dona Geny Gomes, em São Sebastião da Grama

Sem resposta

Mãe de dois filhos – um de 10 anos e outro de 17 que dependem do ônibus para estudarem, a viveirista Josiane Aparecida Martins já procurou o monitor do ônibus e a prefeitura, mas não recebeu uma resposta. “Já liguei três vezes essa semana e ninguém responde”, disse.

A gerente de educação de São Sebastião da Grama, Mary Nilze Abdalla, disse que, em 2021, o transporte dos alunos das redes municipal e estadual foram separados.

“Havia problema de horário entre a saída dos nossos alunos e os alunos do estado, prejudicando os alunos do ensino fundamental I, que chegavam em casa por volta das 20h30, muito tarde. Então, hoje nós coordenamos só o transporte dos alunos da rede municipal”, afirmou.

