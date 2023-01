Estudantes da Serra, ES, começam a receber cartão alimentação durante as férias escolares

Cartões no valor de R$ 150 serão entregues a cerca de 72 mil estudantes do município. Medida foi adotada para evitar insegurança alimentar durante o período de recesso escolar. Emef Antônio Vieira de Rezende, em Central Carapina, na Serra, onde começaram a ser distribuídos cartões alimentação

Alunos de escolas municipais da Serra, na Grande Vitória começaram a receber nesta sexta-feira (20) os cartões alimentação no valor de R$ 150. Ao todo, serão atendidos cerca de 72 mil estudantes.

A entrega teve início na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Antônio Vieira de Rezende, em Central Carapina, na Serra.

Os demais alunos cadastrados vão receber os cartões na tarde desta sexta-feira (20), em suas respectivas escolas.

A medida, de acordo com a Prefeitura é para evitar a insegurança alimentar de alunos durante o período de recesso escolar. Nas férias de julho o valor do benefício será de R$ 100.

No ano passado, as escolas municipais ficaram abertas e ofertaram merenda escolar para os estudantes, porém, neste ano a ideia é que as famílias comprem e preparem o alimento em suas casas.

Valor do benefício de família com mais de um estudante será maior

O número de cartões alimentação entregues às famílias vai corresponder ao número de estudantes matriculados na rede de ensino municipal.

Se a família tem três alunos estudantes em escolas municipais, por exemplo, vai receber ao todo R$ 450, valor correspondente aos cartões alimentação de cada estudante.

O investimento de R$ 1,8 milhão do Programa Serra Nutri Férias será feito por meio do Projeto de Lei Nº 03/2023.

Após ser aprovado nesta segunda-feira (9) pela Câmara Municipal o texto segue para a sanção do prefeito.

Cartão alimentação entregue a alunos da Serra, ES, durante férias escolares

Quem tem direito ao cartão alimentação?

Todos os estudantes, cerca de 72 mil alunos, da rede pública municipal da Serra.

Qual o prazo de validade e o valor do benefício?

Férias escolares. Em janeiro o cartão alimentação será de R$ 150 e em julho será no valor de R$ 100.

Como ter acesso ao cartão alimentação?

As famílias devem ficar atentas ao cronograma que será divulgado pela Prefeitura da Serra nos próximos dias.

Quando os cartões serão entregues

Os cartões serão entregues às famílias nas escolas de cada um dos estudantes. O cronograma de entrega ainda será divulgado.

