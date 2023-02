Estudantes da Unicamp protestam após estupro e morte de aluna em sala da Universidade Federal do Piauí

Alunos se reuniram no restaurante do campus de Campinas e pediram justiça pela morte da jovem, que foi encontrada desacordada após participar de uma ‘calourada’ em Teresina. Alunos da Unicamp, em Campinas (SP) realizam ato após morte de estudante na UFPI

Sarah Moura Micoski

Estudantes da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) realizaram um protesto nesta quarta-feira (1) contra a morte da aluna da Universidade Federal do Piauí (UFPI) Janaína da Silva Bezerra, de 22 anos. A jovem foi estuprada em uma sala dentro do campus da UFPI em Teresina.

O protesto ocorreu em frente ao Restaurante Universitário do campus da Unicamp, em Campinas. O grupo se reuniu por volta das 12h com cartazes, faixas e bandeiras, além de um microfone aberto em que os alunos cobraram justiça.

Durante o ato, os manifestantes também lembraram de casos de violência que aconteceram com estudantes da Unicamp. O protesto foi encerrado por volta de 13h30.

Alunos da Unicamp, em Campinas (SP) realizam ato após morte de estudante na UFPI

Sarah Moura Micoski

O caso

Janaína da Silva Bezerra, de 22 anos, foi estuprada e assassinada na madrugada do dia 28 de janeiro, um sábado, durante uma festa de ‘calourada’ ocorrida no espaço do Diretório Central dos Estudantes (DCE), no campus de Teresina, na Universidade Federal do Piauí (UFPI).

O suspeito, chamado Thiago Mayson da Silva Barbosa, está preso. Ele tem 28 anos e é estudante do mestrado em matemática da instituição.

Thiago segurava a jovem desacordada nos braços quando foi encontrado por seguranças da instituição. Tanto a vítima quanto o suspeito foram levados ao Hospital da Primavera.

Janaína Bezerra foi morta dentro da UFPI

Reprodução

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Ufficio Stampa