estudantes-de-araras-podem-solicitar-transporte-escolar-gratuito;-saiba-como-fazer

Serviço garante acesso a alunos de escolas municipais e estaduais e estudantes da rede privada que têm bolsa. Estudantes de Araras já podem solicitar transporte escolar gratuito

Pais ou responsáveis por estudantes de Araras (SP) podem solicitar o transporte escolar gratuito.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Atualmente cerca de 4 mil alunos utilizam o serviço da prefeitura, segundo Heleine Cristina Villas Bôas, secretária municipal de Educação.

“Tivemos aumento da demanda, já atendíamos até o fim do ano passado cerca de 4 mil alunos, só este mês 400 novos cadastros foram feitos”, disse a secretária.

Transporte escolar de Araras

Divulgação/Prefeitura

Todo aluno que mora a mais de um quilômetro da escola tem direito, desde a pré-escola até o fundamental II e ensino médio. Os pais de crianças menores de 12 anos têm direito a acompanhante.

O serviço garante acesso ao transporte a alunos de escolas municipais e estaduais e estudantes da rede privada que têm bolsa.

Os pais devem procurar a central com a declaração da escola assinada pelo diretor, um comprovante atualizado de endereço e o cartão do ano anterior caso o aluno já tenha sido atendido pelo transporte.

Os serviços estão disponíveis na Rua Benjamin Constant, 487, no Centro, de segunda a sexta-feira. Mais informações pelo telefone (19) 3542-4840.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Mata