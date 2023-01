Estudantes de colégio do RS são selecionados para participar de evento de simulação diplomática na Universidade de Harvard

Dez alunos de escola de Porto Alegre participam da iniciativa, que discutirá soluções para problemas da atualidade. Ao todo, serão jovens de 50 países reunidos nos Estados Unidos. Estudantes de colégio de Porto Alegre participarão de evento de simulação diplomática da Universidade de Harvard

Divulgação/Colégio Marista Rosário

Dez estudantes do Colégio Marista Rosário, de Porto Alegre, foram selecionados para participar do maior evento de simulação diplomática para alunos do Ensino Médio do mundo. Eles se somarão a jovens de cerca de 50 países nos Estados Unidos.

A iniciativa é promovida pela Universidade de Harvard e segue o modelo das assembleias realizadas pela Organização das Nações Unidas (ONU). Durante quatro dias, entre 26 e 29 de janeiro, os estudantes assumirão papéis de diplomatas e chefes de estados para discutir e propor soluções inovadoras para os principais problemas da atualidade em comitês temáticos.

Os assuntos que serão debatidos incluem segurança internacional, progresso econômico, tecnológico e social e saúde global. Parte dos alunos será responsável por mediar as discussões e realizar a cobertura jornalística do evento. A programação será toda em inglês.

A coordenadora pedagógica do Ensino Médio do Colégio Marista Rosário, Caroline Becker, acompanha a delegação que viajou aos Estados Unidos. Ela vê a experiência como uma oportunidade para os alunos fortalecerem conhecimentos e ampliarem horizontes.

Delegação de colégio de Porto Alegre embarca rumo aos EUA para participar de simulação diplomática

Divulgação/Colégio Marista Rosário

“Além de todo o aprendizado, o intercâmbio cultural e o exercício de idioma estrangeiro, atividades como essa desenvolvem competências e habilidades como o protagonismo, a argumentação, a oratória, a cooperação, a liderança, o senso crítico”, avalia a educadora.

As práticas contarão com o suporte de 230 estudantes de graduação de Harvard. Em 2023, o evento celebra a sua 70ª edição. O tema deste ano será “Bridging Divides”, expressão que transmite a ideia de criar pontes para superar diferenças.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Ufficio Stampa