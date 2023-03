Estudantes de creche onde caixa d’água desabou em Campinas voltam às aulas de forma escalonada e em prédio antigo

Incidente na CEI Profa. Sônia Maria Alves Castro Perez, na semana passada, ocorreu fora do turno escolar, e não houve feridos. Prefeitura confirma início de reparos e prevê término até 15 de maio. Alunos de creche onde caixa d’agua tombou em Campinas voltam às aulas em prédio antigo

Campinas (SP) confirmou na noite desta segunda-feira (13) que as aulas da creche Professora Sônia Maria Alves Castro Perez, onde uma caixa d’água desabou de uma altura de seis metros na semana passada, serão retomadas de forma escalonada a partir desta terça-feira, mas em prédio antigo e usado pelas crianças até o fim do ano passado. Veja abaixo cronograma e endereço.

O prédio onde ocorreu o incidente em 7 de março fica na Vila Telesp, enquanto o imóvel anterior está localizado na Vila Aeroporto. De acordo com a prefeitura, as obras para reparos começaram nesta segunda, mas a conclusão deve ser em 15 de maio, e não há custo porque ela está na garantia.

A administração informou que a caixa d’água não fica dentro do parquinho infantil, mas em área próxima dentro do imóvel localizado na Rua Sebastião Alvarenga, 130, no Jardim Maria Rosa.

Cronograma

A unidade antiga e que receberá as aulas fica na Rua João Guidotti, 425, segundo a prefeitura.

Terça: 59 alunos do Agrupamento I (até 1 ano e 5 meses);

Quarta: 67 crianças do Agrupamento II (entre 1 ano e 6 meses até 3 anos);

Quinta: 79 estudantes do Agrupamento III (4 e 5 anos).

“A Secretaria de Educação irá disponibilizar ônibus ou passe escolar para que as crianças tenham acesso à escola. Os dias letivos suspensos também serão repostos”, diz nota da administração.

Local onde caixa d’água desabou em creche de Campinas

Guilherme Leal/Rádio CBN Campinas

A estrutura atual da creche fica no Jardim Telesp e atende 230 crianças de 0 a 5 anos em tempo integral e parcial. O incidente aconteceu fora do horário do turno escolar, em uma área onde não há circulação de alunos e funcionários, e com isso ninguém ficou ferido.

“O terreno em que hoje está a CEI abrigava o antigo prédio da unidade que precisou ser demolido para dar lugar às novas instalações. A construção foi realizada de modo regular”, diz texto da prefeitura.

