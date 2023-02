Estudantes de Lagoa da Confusão têm aula em galpão separado por madeirite: ‘Calor insuportável’

Escola entrou em reforma e município teria alugado prédios de igreja para abrigar estudantes. Salas improvisadas são pequenas e não tem portas ou janelas. Alunos em galpão improvisado pela prefeitura de Lagoa da Confusão

Os alunos da Escola Municipal Júlia Pellegrini, em Lagoa da Confusão, estão estudando em salas de aula improvisadas neste início de ano. As crianças foram colocadas em um galpão separado por chapas de madeira compensada, conhecidas como madeirite e geralmente utilizadas na construção civil.

O prefeito Thiago Soares Carlos (DEM) informou ao g1, por telefone, que a obra deve continuar até julho e o município está fazendo adequações no local onde os alunos estão. (Veja a resposta abaixo)

A mãe de um dos estudantes contou que o prédio da escola entrou em reforma e o município alugou um prédio de uma igreja que não comporta toda a quantidade de alunos. Com isso, os estudantes do 1º ao 6º acabaram sendo colocados no galpão.

“Colocaram uns climatizadores que segundo o diretor foram adquiridos pra isso, porém o calor é insuportável. O sol entra na sala e os banheiros não têm portas nas cabines dos sanitários”, contou.

Salas de aula improvisada para alunos de escola pública

Ainda segundo a denúncia, as salas são pequenas e abrigam em média 25 crianças. Nos cômodos também não há portas ou janelas.

O que diz o prefeito

Por telefone o prefeito afirmou que obras na Escola Municipal Júlia Pellegrini estavam previstas desde o ano passado e começaram agora. Informou que a previsão do cronograma é que o serviço seja finalizado em julho para retorno à escola em agosto, mas objetivo é terminar o mais rápido possível.

Segundo ele, a escola é grande e a reforma será completa, contemplando a parte elétrica, hidráulica e cobertura.

Sobre a situação das salas de aula provisórias no galpão, afirmou que esteve no local nesta terça-feira (14) e o município está fazendo adequações para melhorar as condições dos alunos.

Aula embaixo de tendas

Situação semelhante foi registrada em Formoso do Araguaia. Nesta segunda-feira (13) os pais também foram surpreendidos ao chegarem à escola e encontrarem as cadeiras debaixo de tendas.

Em Formoso, a prefeitura afirmou que as aulas serão realizadas de forma remota até a conclusão da reforma da escola e estava realizando apenas um acolhimento para as crianças.

