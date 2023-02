Notas do exame possibilitam o ingresso no Ensino Superior pelo Sisu, ProUni e Fies. Estudantes do ensino público da Bahia alcançam mais de 900 pontos na redação do Enem

Divulgação

Estudantes da rede estadual de ensino da Bahia comemoraram ter tirado mais de 900 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022.

Professor de idiomas, aluno nota mil na redação do Enem na Bahia conciliou estudos com trabalho: ‘resultado compensou o esforço’

As notas do exame – divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) – possibilitam aos participantes o ingresso no Ensino Superior por meio dos programas do Ministério da Educação (MEC), como o Sistema de Seleção Unificado (Sisu), Programa Universidade Para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), em 2023.

Um texto por semana

Maria Luiza Alves, de 17 anos, concluiu o Ensino Médio no Colégio Estadual Ruy José de Almeida, no município de Laje, a 235 km de Salvador, alcançou 980 pontos. Para ela, dissertar em cima do tema “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil” foi gratificante.

A baiana conta que o desempenho foi fruto, sobretudo, do seu esforço de aprender a técnica e treinar a escrita, ao longo do ano.

“Além disso, sou extremamente grata aos meus professores do Ruy José por terem me orientado da melhor maneira possível, durante todo o Ensino Médio”, ressaltou.

Na preparação para a redação do Enem, Maria Luiza disse ter feito um texto por semana. “Sempre me atentava aos erros que cometia e, desta forma, pude melhorar com o passar do tempo e obter o resultado que tanto sonhava”, completou.

Lydia de Andrade Assis, de 18 anos, que terminou o Ensino Médio, no ano passado, também no Ruy José de Almeida, fez igualmente bonito na redação do Enem. Atualmente, cursando Odontologia em Cruz das Almas, no recôncavo baiano, a agora universitária comentou sobre a conquista.

“A sensação de ter alcançado 960 pontos é surreal. Não foi fácil o processo até chegar aqui, mas, durante a rotina de preparação, lia muitas redações nota mil e sempre buscava me atualizar das regras e normas que deveria aplicar no texto dissertativo-argumentativo.

Além disso, fazia redação toda a semana. Hoje, vejo que todo esforço valeu a pena e me sinto grata por ter atingido os meus objetivos”, disse, declarando seus agradecimentos às professoras Maria Isaura e Laiane Santos, por todo incentivo e ensinamento durante o ano letivo.

A estudante Raíssa dos Santos Silva, de 17 anos, que concluiu o Ensino Médio no Colégio Carlina Barbosa de Deus, no município de Paulo Afonso, no norte do estado, se surpreendeu ao checar ter feito 860 pontos na redação.

“Não esperava de jeito nenhum, mas foi uma sensação incrível ver que eu havia superado minhas expectativas. Meu desempenho se deve aos professores extraordinários que eu tive, que me ensinaram tanto”.

Enem 100%

Para reforçar a preparação dos estudantes das escolas da rede estadual, a Secretaria da Educação do Estado (SEC), promove o Enem 100%, projeto realizado entre julho e novembro, que consiste em aulões de revisão de diferentes componentes curriculares.

No ano passado, a atividade envolveu 200 escolas e cerca de oito mil estudantes. A SEC também desenvolve o Universidade para Todos (UPT), programa direcionado a estudantes concluintes e egressos do Ensino Médio da rede, que visa contribuir com o ingresso dos estudantes ao Ensino Superior.

Transformado em política pública de Estado, em 2020, o UPT é executado em parceria com as quatro universidades estaduais (Uneb, Uesb, Uesf e Uesc) e a Universidade Federal do Recôncavo (Ufrb).

Em 2022, o UPT ofertou 15 mil vagas, com 270 locais de funcionamento em 200 municípios, nos 27 Territórios de Identidade, somando mais de R$ 10 milhões de investimentos.

Veja mais notícias do estado no g1 Bahia.

Assista aos vídeos do g1 e TV Bahia 💻

Ufficio Stampa