Estudantes estão sem ir à escola na zona rural de Vilhena, RO, por falta de transporte escolar

Empresa que fazia o transporte abandonou o serviço. Alunos de duas escolas estão há quase uma semana sem participar das aulas. Serviço de transporte escolar não está sendo realizado em algumas localidades da zona rural

Reprodução

Alunos da zona rural da rede pública de ensino de Vilhena (RO) estão sem poder ir à escola por falta de transporte escolar. De acordo com a Prefeitura do Município, a empresa responsável abandonou o serviço por problemas judiciais.

O transporte dos estudantes não está acontecendo desde a última quinta-feira (23). A empresa é responsável pelo serviço no Lote 7, afetando alunos das:

Gleba Iquê

Gleba Lagoa Azul

Linha Gripa 140

Linha 135.

Os estudantes são das escolas Álvares de Azevedo e Marcos Donadon. Ao todo, seis ônibus faziam o transporte.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) estabeleceu um prazo de 24 horas para a retomada do serviço. Caso o prazo não seja cumprido, será feito o distrato e a próxima empresa qualificada na licitação será chamada para assumir o transporte escolar.

A Semed também informou que vai fazer um novo calendário escolar para colaborar com os alunos que foram afetados pela paralisação. A medida busca garantir que os estudantes não sejam prejudicados.

A Rede Amazônica tentou contato com a empresa responsável pelo transporte, mas não foi atendida.

