estudantes-participam-de-limpeza-de-praia-em-aracaju

A ação educativa é desenvolvida para conscientização do descarte correto de resíduos sólidos. Limpeza de praia em Aracaju (SE)

Erick O’Hara/ Secom

Neste sábado (25) estudantes de escolas de Aracaju realizaram a limpeza de um trecho da Praia do Refúgio, na capital. A ação fez parte de uma programação especial por conta da Semana da Água e foi promovida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) e pela Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema).

Os estudantes também participaram de ações educativas e de oficinas de educação ambiental. O projeto chamado de Praia Viva, é desenvolvido com a proposta de chamar a atenção e conscientizar sobre a responsabilidade e a preocupação que todos devem ter a respeito do descarte correto dos resíduos sólidos, fazendo o recolhimento do lixo produzido e realizando a destinação correta desse material.

Além dos estudantes, representantes de vários órgãos e instituições ligados ao meio ambiente participaram o evento.

