Estudantes que caíram de ponte que cedeu entre RS e SC contam como foi: ‘desespero’; VÍDEO

Elas disseram que pessoas corriam pela travessia e balançavam a estrutura. Cerca de 100 pessoas estavam sobre a ponte, que tem capacidade para 20, de acordo com a prefeitura de Torres. Há feridos e desaparecidos, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Mulheres que estavam em ponte que caiu no RS contam como foi

Duas estudantes universitárias que estavam sobre uma ponte sobre o Rio Mampituba que cedeu na madrugada desta segunda-feira (20), na divisa entre Torres, no Rio Grande do Sul, e Passo de Torres, em Santa Catarina, contaram que a queda foi um momento de “desespero”.

“Quando a gente se deu conta, já tinha caído dentro da água. Foi muito rápido. Só ouvimos gente caindo dentro d’água e vimos gente subir para a superfície. (…) A gente ficou com medo, sentiu esse desespero”, conta Luciana Soares Tavares.

Pessoas ficam feridas após ponte entre RS e SC cair

Segundo ela e a amiga Juliana Barbieri, também estudante universitária, havia pessoas correndo sobre a ponte e balançando a estrutura. Isso, junto ao excesso de peso, deve ter causado a queda da ponte, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Segundo a prefeitura de Torres, cerca de 100 pessoas estavam na estrutura, sendo que a capacidade máxima era de 20 pessoas.

Imagem mostra estrutura comprometida nesta manhã de segunda-feira

Corpo de Bombeiros de Passo de Torres/Divulgação

Luciana e Juliana contam que saiam de um bar em Torres quando decidiram ir para o Carnaval em Passo de Torres. Na avaliação delas, seria mais rápido ir pela ponte pênsil, que liga as duas cidades e permite a passagem de pedestres.

Segundo elas, como havia muitas pessoas na ponte, decidiram aguardar que parte delas saísse da ponte para poder passar. No entanto, no meio do trajeto, quando já faziam a passagem, a ponte cedeu e elas caíram na água.

“A gente foi nadando e uma pessoa nos ajudou. Fomos nadando em direção a um barco que tinha ali perto para gente sair da água. Jogamos coletes para as pessoas que estavam na água. Tinha várias pessoas à nossa volta”, diz Luciana.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 30 pessoas foram retiradas da água e encaminhadas para atendimento médico em Torres. Os bombeiros falam em dois desaparecidos: uma mãe e um filho de um ano. Há feridos, mas não se sabe exatamente quanto são.

Localização da ponte que caiu entre Torres (RS) e Passo de Torres (SC)

Arte g1

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

