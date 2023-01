Estudantes que retornam às aulas depois de fevereiro poderão se inscrever no programa de vale-transporte em Palmas

Prefeitura da capital mudou o edital para permitir a inscrição dos estudantes, cujas aulas iniciarão até 13 de março. Programa Cartão do Estudante selecionará 750 alunos matriculados em instituições de ensino superior ou de nível profissional técnico. Prefeitura muda edital do programa Cartão do Estudante 2023

Divulgação/SECOM Palmas

Estudantes, de ensino superior ou de nível técnico, cujas aulas começam depois de fevereiro, poderão se inscrever no programa Cartão Estudante 2023. A iniciativa da prefeitura tem o objetivo de fornecer vale-transporte para 750 alunos de Palmas. O município alterou o edital para permitir o acesso a todos os acadêmicos que se encaixam nos critérios.

Os beneficiados receberão até 40 passes estudantis por mês para serem usados no transporte coletivo de Palmas, durante o ano letivo.

Segundo o município, a mudança no edital permite que aqueles que não retornarem às aulas até o mês de fevereiro possam se inscrever apresentando o comprovante de conclusão do segundo semestre de 2022.

Porém, para garantir a participação no programa, o estudante deve apresentar comprovante de matrícula atualizado para o primeiro semestre deste ano, na sede da Fundação Municipal de Juventude, no Parque Cesamar até o dia 13 de março, data em que todas as instituições já terão iniciado o ano letivo.

Quem pode se inscrever?

Segundo o edital, publicado no Diário Oficial de Palmas desta sexta-feira (20), para participar, o candidato deve estar matriculado e cursando ensino superior em instituições públicas ou privadas ou fazendo curso de nível profissional técnico integrado à Rede Federal de Educação Tecnológica no Município de Palmas.

Os estudantes também precisam preencher os seguintes requisitos:

comprove renda familiar de até quatro salários-mínimos;

necessite de transporte coletivo para se deslocar à instituição na qual esteja matriculado e frequentando regularmente;

comprove que mora no município de Palmas há no mínimo um ano da data de solicitação do benefício;

esteja frequentando regularmente (75% de frequência) todas as disciplinas na qual esteja matriculado;

apresente comprovante de aprovação em, no mínimo, 80% (oitenta por cento) das disciplinas que cursa, apresentando semestralmente à Comissão do Programa, histórico escolar e relatório de desempenho;

arresente o comprovante de matrícula atualizado para que seja feito o recadastramento;

participe quando convidado, de serviços voluntários em programas sociais desenvolvidos pelo Município de Palmas.

Como se inscrever?

A inscrição será on-line através desta página. O prazo começa na segunda-feira e segue até o dia 6 de fevereiro. Para confirmar a inscrição, o estudante deverá entregar, dentro desse período, envelope contendo a ficha de inscrição e uma série de documentos, tais como, comprovante de inscrição, cópia do RG e CPF, comprovante de renda familiar, cópia do comprovante de matrícula no curso e outros descritos no edital.

O envelope deverá ser entregue na sede da Fundação Municipal da Juventude de Palmas, que fica na 506 Sul, Av. NS-04, Parque Cesamar ou Resolve Palmas – Taquaralto.

