Estudo aponta queda no consumo de feijão

Dono de restaurante de Mogi das Cruzes diminuiu quantidade da leguminosa ao perceber rejeição do consumidor. Confira como substituir o feijão em uma refeição

Um estudo aponta que o feijão está perdendo espaço na refeição. O feijão é um dos queridinhos dos brasileiros. “Eu não como sem feijão. Todos os dias tem”, afirma a dona de casa Nilzete Machado.

Até quem tem que maneirar no consumo do feijão não consegue largá-lo de vez. “Me faz um pouco de mal. Todo mundo na família come, menos eu. Só eu que não. Diariamente é feijão. A gente não fica sem ele”, diz a vendedora Alessandra Laurindo.

Mas toda essa fama vem sendo ameaçada por algumas mudanças de hábitos. É o que diz um estudo do programa de pós-graduação em saúde pública da faculdade de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.

Seguindo a tendência dos últimos anos, o feijão, que costuma aparecer pelo menos 5 dias da semana no prato do brasileiro em 2 anos deixará de ser consumido nesta frequência. E aos poucos vai sumir do prato dos brasileiros.

Mário Denicoli Neto é proprietário de um restaurante em Mogi das Cruzes e tem percebido que a clientela já não faz tanta questão do feijão. Há mais de 20 anos no ramo, ele foi pego de surpresa pela mudança. “Foi surpreendente porque a minha geração adora feijão. Eu não consigo comer sem feijão, até o arroz eu substituo por arroz. Mas o feijão tem que ter.”

Com a mudança dos clientes, a solução encontrada pelo comerciante foi fazer modificações na cozinha. Até algum tempo atrás, todos os dias eram cozidos 10 quilos de feijão, agora são seis. “Pessoal mais jovem não é fã de feijão não. Geralmente, nos aplicativos que a gente recebe pedido ou por telefone sempre tem alguém que fala tira o feijão. E aí é uma redução significativa no consumo de feijão.”

A nutricionista Renata Sartori explica que esse comportamento já vem acontecendo há algum tempo e com isso a alimentação do brasileiro está perdendo qualidade. “Hoje as pessoas têm o hábito de tirar o feijão da alimentação, porém não substitui esse feijão por outra leguminosa. Eles estão tirando o feijão, não só o alimento, estão tirando vitaminas, proteínas, estão tirando cálcio, ferro. Estão tirando qualidade nutricional deste alimento.”

Para quem não gosta de encarar o feijão todos os dias, existem algumas opções. “Para substituir o feijão existem outras leguminosas, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, a soja são excelentes fontes dos minerais em quantidades parecidas no feijão e em qualidade nutricional.”

Vittorio Ferla