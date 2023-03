Estudo da Unicamp indica onde vírus da Covid se aloja nas células e por que pacientes com outras doenças têm sintomas mais graves

Elemento chamado mTOR, responsável por ‘reciclagem’ de proteínas nas células, seria chave para infecção. Em pacientes com obesidade ou diabetes, o mTOR tende a ficar ativado. Pesquisadores da Unicamp descobrem ‘lugar preferido’ do coronavírus no corpo humano

Um estudo liderado pela Unicamp identificou o local em que os vírus causadores da Covid-19 se alojam nas células humanas. A pesquisa explica o motivo para a doença afetar de forma mais severa os pacientes com comorbidades como diabetes, obesidade e doenças cardiorrespiratórias, enquanto aqueles que praticam atividades físicas tendem a desenvolver sintomas leves.

O trabalho começou durante a pandemia e foi desenvolvido no Departamento de Bioquímica e Biologia Tecidual da Unicamp, onde são feitas pesquisas relacionadas ao RNA das células, molécula que reúne as informações sobre a produção de proteínas no corpo.

De acordo com o estudo, o vírus se aloja em um compartimento de reciclagem de proteína dentro das células.

“Nós vimos que os vírus estavam localizados em um compartimento que chamamos de organela, conhecido por ser um cesto de reciclagem. Ficamos sem entender como um vírus que causou tantos danos pode usar uma organela que é, na verdade, um cestinho de lixo”, comentou Henrique Marques de Souza, professor do Instituto de Biologia (IB) da Unicamp e integrante da pesquisa.

A chave para a infecção está em uma via chamada Alvo Mamífero da Rapamicina (mTOR, do inglês “mammalian Target of Rapamycin”). Essa via funciona como uma espécie de sensor que detecta a presença de nutrientes no organismo e envia sinais para que as células produzam proteínas.

Nos pacientes com comorbidades, a via mTOR fica cronicamente ativada, o que pode explicar maior replicação do vírus.

Pesquisa identificou local em que os vírus (em vermelho) se alojam nas células

Instituto de Biologia da Unicamp

A ‘mTOR’

Quando a mTOR detecta a presença de nutrientes e dá um sinal para as células produzirem proteínas, é como se estivesse avisando para essas células que está tudo bem e que é o momento de crescerem e se multiplicarem. Essa via está ativa após refeições, por exemplo.

A literatura científica demonstrava que alterações nessa via estão relacionadas a doenças como o câncer, uma proliferação de células anormais autorizada pela mTOR. Porém, essa mesma via também influencia a autofagia, quando as células degradam e reciclam seus componentes, destruindo proteínas danificadas.

Com menos nutrientes no organismo, a mTOR fica inativada e as células reciclam suas próprias proteínas deficientes. De forma básica, isso significa que, quando a mTOR está ativada, a replicação das células aumenta. Já quando está inativa, as células tendem a se “destruir” para manter o organismo nutrido.

Os vírus são parasitas que usam a célula para produzir proteína e se proliferarem. A partir daí, os pesquisadores questionaram se essa replicação estaria relacionada à mTOR e elaboraram uma técnica para detectar onde os vírus da Covid se alojavam.

Vírus utilizam organela de reciclagem de proteínas no organismo, segundo pesquisa

Reprodução EPTV

A pesquisa

Os pesquisadores reuniram uma lista com as dez comorbidades mais frequentes em pacientes que faleceram de Covid, entre elas hipertensão, demência, obesidade, diabetes e acidente vascular cerebral (AVC), além de câncer e doenças cardiorrespiratórias, renais e autoimunes.

Todas possuíam uma via mTOR cronicamente ativada, ou seja, o processo de autofagia (a “auto-destruição” das células) fica prejudicado.

Também foram analisados dados públicos de pessoas com Covid-19, a partir de uma parceria com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. O sequenciamento de células únicas foi usado para analisar como os genes estavam expressos em cada paciente e se a célula observada estava ou não infectada pelo vírus.

Essa etapa revelou que, em pacientes com quadros graves, tanto as células infectadas quanto as adjacentes tinham genes de sinalização mTOR ativados e fluxo de autofagia reduzido.

Isso sugere que pessoas com quadros graves de covid-19 possuem ativação de mTOR independente da infecção, indicando uma pré-disposição a desenvolver casos graves, mas também sugere que o vírus é capaz de modificar essa via.

“Nosso trabalho sugere que o vírus vai entrar no cestinho de lixo e vai ser degradado. Então, os pedaços do vírus serão jogados para fora da célula, o sistema imune vai reconhecer e aí desenvolver anticorpos para o vírus”, explicou o professor do IB.

E possíveis tratamentos?

Os resultados da pesquisa abrem discussão sobre possíveis maneiras de lidar com a Covid. Os autores especulam que praticar atividades físicas ou jejuns e restrição calórica, que também inativam a mTOR e ativam a autofagia, poderiam ser formas saudáveis e baratas de evitar o desenvolvimento de sintomas graves.

Esse tratamento ainda não foi testado e ainda são necessárias mais pesquisas laboratoriais. Os pesquisadores também ponderam que, para o paciente que já desenvolveu forma mais severa da doença, o jejum pode não ser adequado, mas reforçam que exercício físico é uma prática que sabidamente previne uma série de doenças.

valipomponi