estudo-da-usp-cria-detector-de-metais-pesados-no-suor-com-esmalte-e-material-de-papelaria

Equipamento desenvolvido em São Carlos (SP) identifica chumbo e cádmio e é útil para a área de saúde e tem potencial também para a área ambiental. Pesquisadores da USP São Carlos desenvolvem sensor de metais pesados no suor com materiais simples e baratos

Pesquisadores dos institutos de Física (IFSC) e de Química (IQSC) do campus de São Carlos (SP) da Universidade de São Paulo (USP) desenvolveram um sensor de baixo custo para a detecção de metais pesados – chumbo e cádmio – no suor, usando materiais simples e acessíveis.

O sensor é feito com plástico PET , fita adesiva condutiva de cobre, folha de transparência e etiqueta de papelaria, esmalte de unha, solução para fabricação de circuitos eletrônicos e acetona.

Perigo para a saúde

Metais pesados, como chumbo e cádmio, estão presentes em ambientes e itens utilizados no dia a dia, como baterias, produtos de beleza e até alimentos. Por serem tóxicos, seu efeito cumulativo no organismo pode causar uma série de problemas para a saúde.

Altos níveis de cádmio, por exemplo, podem levar a problemas fatais no trato respiratório, fígado e rins. Enquanto a intoxicação por chumbo pode retardar o crescimento e o desenvolvimento, causar irritabilidade, aumento de comportamento violento, dificuldades de aprendizagem, fadiga, perda de memória e apetite, infertilidade, pressão alta, perda auditiva em crianças e declínio no funcionamento mental em adultos.

“Determinar a exposição a metais pesados pode oferecer informações importantes sobre a saúde de uma pessoa”, afirma o pesquisador do IFSC-USP Paulo Augusto Raymundo Pereira, idealizador do trabalho.

Segundo o pesquisador, esses metais são eliminados do organismo principalmente pelo suor e pela urina e a análise desses fluidos corporais, portanto, pode auxiliar em estudos toxicológicos e terapêuticos.

Mas, normalmente, para detectar a presença desses componentes em fluídos corporais são necessários instrumentos caros. Além disso, os testes precisam ser feitos em ambiente controlado.

Mais fácil e barato

Pesquisadores do Instituto de Química da USP de São Carlos atuaram no desenvolvimento de um detector de metais pesados no suor

O dispositivo criado na USP oferece uma alternativa mais barata, com resultados mais rápidos e com baixo consumo de energia.

O sensor é conectado a um instrumento portátil chamado potenciostato, que executa a análise por meio da corrente elétrica proporcional à concentração de cada metal. O resultado é obtido em um aplicativo, que pode ser instalado em equipamentos eletrônicos como notebooks, tablets ou smartphones.

Por sua simplicidade, o sensor pode ser usado tanto por analistas quanto por pessoas não especializadas ou treinadas, em ambientes de saúde como postos, hospitais e consultórios.

Uso ambiental

Os pesquisadores defendem que o sensor também pode ser usado em outras áreas, como a ambiental.

“Poços artesianos, por exemplo, são regulamentados e precisam passar por análise de metal. Nosso sensor poderia ser extremamente útil nesses casos”, afirma o pesquisador da Universidade de Munique Anderson M. de Campos, integrante da equipe.

Sensor desenvolvido pela USP de São Carlos pode ajudar na detecção de metais pesados em poços artesianos

Os cientistas querem desenvolver melhorias no sensor antes de submeter o projeto à patente. Uma das ideias é substituir a etapa de corrosão do cobre, que gera detritos e resíduos, pelo corte em uma máquina de papel. Outra é utilizar o mesmo desenho de sistema para também detectar pesticidas na água e em alimentos.

O estudo foi apoiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e envolveu também colaboradores da Universidade de Munique (Alemanha) e da Chalmers University of Technology (Suécia).

