Estudo demonstra benefícios do óleo de prímula na menopausa

Os resultados apontaram eficácia do composto natural para o bem-estar e saúde da mulher durante períodos de alterações hormonais Depois de passar décadas em segundo plano, o bem-estar e a saúde feminina começaram a ganhar a devida atenção de pesquisadores que entenderam a importância de protocolos e tratamentos especialmente pensados para a mulher. Nesse contexto, o óleo de prímula é estudado como possível tratamento contra sintomas recorrentes da menopausa, especialmente as ondas de calor.

Extraído das sementes de planta noturna Oenothera biennis, o óleo de prímula é considerado rico em ácidos graxos ômega-6, vistos pela medicina como ácidos essenciais para o funcionamento do corpo humano, especialmente o feminino. Por esse motivo, sua ação na menopausa e sobre várias doenças como TPM, neuropatia diabética, esclerose múltipla, artrite reumatoide, doença coronariana, doença renal, distúrbios gastrointestinais, vem sendo objeto de grandes ensaios clínicos.

Meno Aliv.

Crédito: Freepik.

Benefícios do óleo de prímula na menopausa

Estudo publicado no Journal of Menopausal Medicine (JMM), em 2019, buscou demonstrar os efeitos do óleo de prímula durante a menopausa, em especial na redução das ondas de calor, consideradas o sintoma mais comum na fase de declínio natural nos hormônios reprodutivos.

A eficácia de uma cápsula contendo 500mg do óleo foi analisada em um teste clínico conduzido durante seis semanas, no qual também foram distribuídas cápsulas com placebo, entre mulheres de 45 a 59 anos na menopausa, que afirmaram sofrer com as ondas de calor.

De acordo com a pesquisa, 66,3% disseram ter experimentado um resultado eficaz do tratamento com o óleo, o qual, inclusive, foi considerado o mais popular como medicina complementar e alternativa entre o grupo de pesquisa (1.296 mulheres na menopausa em Sydney).

Meno Aliv

Crédito: Acervo Pessoal

Alívio do impacto das mudanças hormonais

O fato de a composição óleo de prímula conter ácidos graxos essenciais para a saúde da mulher faz com que seu consumo tenha ação anti-inflamatória e, quando associado a outros elementos, auxilie o corpo a regular e repor as necessidades do organismo durante diferentes períodos de desequilíbrio hormonal.

Pensado para trazer essa regulação à saúde feminina, o suplemento 100% natural Meno Aliv é um exemplo do uso do óleo de prímula combinado com óleo de linhaça, óleo de palma, TCM puro, e as vitaminas E, A, K e D, visando aliviar sintomas como calorão, dores nas articulações, falta de libido, mudanças de humor e insônia.

Ele ainda ajuda na visão, no funcionamento do sistema imune, no metabolismo do ferro, na formação de ossos e dentes (e manutenção dos níveis de cálcio no sangue), na absorção de cálcio e fósforo, e no processo de divisão celular.

Registrado na ANVISA, esse suplemento não possui efeitos colaterais ou contraindicação. Entretanto, não é recomendado para gestantes e lactantes.

Para melhor absorção e aproveitamento dos seus componentes, o laboratório responsável indica tomar duas cápsulas ao dia, preferencialmente após o café da manhã e na última refeição do dia.

Meno Aliv

Crédito: Acervo Pessoal

Benefícios possíveis

Como ainda está sob estudos, existem muitas hipóteses a serem comprovadas sobre os benefícios de óleo de prímula no corpo feminino – a exemplo de fortes indícios de que ele ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, justamente por sua ação anti-inflamatória e na manutenção da função celular. Assim, parece amenizar as dores, sem oferecer riscos.

Meno Aliv – Bem-estar e qualidade de vida para a mulher

http://www.menoaliv.com.br/tpm-menopausa

Instagram: http://www.instagram.com/menoaliv/

Faceboook: http://www.facebook.com/menoaliv/

Central de Atendimento: (19) 99320-5775

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Mata