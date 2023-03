Estudo indica que tartarugas marinhas emitem sons quando ainda estão dentro dos ovos

Pesquisa revelou ainda outros 12 sinais acústicos para esses animais; monitoramento com gravadores foi feito em ninhos de cinco praias de Ipojuca, Distrito de Porto de Galinhas, no litoral Sul de Pernambuco. Vocalização pode ser uma forma de se orientar quando nascem

Ocean Photography Awards | Matty Smith

Por muito tempo, as tartarugas marinhas foram considerados animais silenciosos, mas estudos recentes têm mostrado que esses répteis emitem sons até durante a incubação dos ovos.

Realizado no município de Ipojuca, Distrito de Porto de Galinhas, no litoral sul do estado de Pernambuco, o estudo buscou descrever e comparar a produção de sinais acústicos com a instalação de gravadores em ninhos de tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata) e tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), duas das espécies que utilizam a costa brasileira como sítio reprodutivo.

“As gravações foram realizadas em cinco ninhos de cada uma das espécies-alvo durante a temporada reprodutiva das espécies. Iniciamos as gravações a partir dos 45 dias de incubação e encerramos após a saída dos filhotes do ninho”, destaca pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco, Safira Núbia Dias de Melo.

Reprodução/Instituto Tartarugas do Delta

Além disso, Safira destacou um resultado muito curioso: ao longo do monitoramento, foram identificados 12 tipos de sinais acústicos nas tartarugas marinhas.

“A estrutura física das vocalizações variou entre os ninhos monitorados, evidenciando uma assinatura vocal desses animais.

Para ela, os resultados indicam que a comunicação acústica pode ter um papel crucial na coordenação dos filhotes nos ninhos até a chegada das tartarugas ao mar após a emergência. “No caso das tartarugas-marinhas elas são mais vocais do que se imaginava. Esse estudo revela a importância de futuras pesquisas sobre esses animais que dependem de atividades de conservação desses animais”, finaliza.

Danilo Rada/Acervo Pessoal

Outros estudos

Existem vários estudos recentes sobre a vocalização das tartarugas marinhas, que têm revelado informações importantes sobre a comunicação desses animais.

Um estudo publicado em 2021, por exemplo, mostrou que as tartarugas-verdes (Chelonia mydas) emitem sons distintos para expressar diferentes emoções.

Os pesquisadores gravaram os sons produzidos pelas tartarugas em diferentes situações, como durante o descanso, a alimentação e a interação social, e analisaram as variações nos padrões sonoros.

Filhotes de tartarugas-verdes (Chelonia mydas) recém-nascidas vão em direção ao mar no Suriname. Os animais apareceram no domingo (5) na Praia de Babunsanti, localizada na Reserva Natural Galibi, na margem leste do estuário do rio Marowijne.

Ranu Abhelakh/Reuters

Eles descobriram que as tartarugas emitem sons diferentes quando estão relaxadas, com fome ou em situações de estresse, o que sugere que os sons podem ser usados para indicar suas necessidades e emoções.

Outro estudo, publicado em 2020, mostrou que as tartarugas-de-couro (Dermochelys coriacea) são capazes de modificar a frequência de seus sons para se comunicar em diferentes ambientes oceânicos.

Os pesquisadores gravaram os sons emitidos por tartarugas-de-couro no Atlântico Norte e no Oceano Pacífico e descobriram que as tartarugas modificam a frequência de seus sons para compensar as diferenças na absorção e propagação do som em diferentes áreas oceânicas.

reprodução/TAMAR

Tartarugas brasileiras

Tartaruga-verde (Chelonia mydas): é a espécie mais comum de tartaruga marinha no Brasil. Possui uma coloração verde-oliva e pode atingir até um metro de comprimento e pesar cerca de 200 kg. É uma espécie que se alimenta de algas e é encontrada em todo o litoral brasileiro.

Tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata): é uma espécie que possui uma carapaça em forma de coração e uma coloração amarelo-ouro com manchas pretas. É uma das espécies mais ameaçadas de extinção no mundo, devido principalmente à caça ilegal para uso de sua carapaça na confecção de objetos de luxo. É encontrada principalmente na costa nordeste do Brasil.

Tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea): é a menor das espécies de tartarugas marinhas encontradas no Brasil, podendo atingir até 75 cm de comprimento. Possui uma carapaça de coloração marrom-oliva e é encontrada principalmente na costa norte do Brasil.

Tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea): é a maior das espécies de tartarugas marinhas, podendo atingir até 2 metros de comprimento e pesar mais de 900 kg. Possui uma carapaça lisa e preta e é encontrada em todo o litoral brasileiro.

Tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta): é uma espécie que possui uma carapaça em forma de coração e uma coloração marrom-avermelhada. É encontrada em todo o litoral brasileiro, mas principalmente na costa sul. É uma espécie que se alimenta principalmente de crustáceos e moluscos.

valipomponi