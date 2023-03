Estudo inédito mostra que Brasil teve pelo menos 23 ataques violentos a escolas desde 2002

“Sabemos que vai acontecer de novo, só não sabemos quando”, afirma a pesquisadora Telma Vinha, do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. Aluno matou professora a facadas e feriu outros 4 em escola na Zona Sul de SP

Aloisio Maurício/Fotoarena/Estadão Conteúdo

Uma pesquisa feita pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) contabilizou 23 registros de ataques com violência extrema em escolas no Brasil nos últimos 20 anos. Entre 2002 e 2023, 24 estudantes morreram, além de quatro professores e dois profissionais de educação, como a professora da escola estadual de São Paulo de 71 anos morta a facadas nesta segunda-feira (27) por um aluno.

O mapeamento ainda está em andamento e os dados são inéditos, obtidos em primeira mão pelo Estúdio i.

Para a pesquisadora Telma Vinha, da Faculdade de Educação e Coordenadora do Grupo “Ética, Diversidade e Democracia na Escola Pública” do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, os ataques podem ser evitados se houve um trabalho que acompanhe alunos e o comportamento deles não só na escola, mas também no seu dia a dia.

O que se sabe sobre ataque em escola estadual de SP

“Muitos claramente colocam na internet que vão atacar a escola. Sabemos que vai acontecer de novo, só não sabemos quando. Quando você atinge uma escola, você atinge uma comunidade. A escola faz parte da identidade das pessoas”, afirma.

O que também tem chamado a atenção dos pesquisadores é que os ataques têm aumentado em números do ano passado para cá. Foram sete no 2º semestre de 2022 e dois este ano: um deles na capital e outro em Monte Mor, no interior paulista. “Isso é muito sério. O crescimento é exponencial”, afirma a professora Telma Vinha.

Violência dentro de escolas

Fonte: Instituto de Estudos Avançados da Unicamp

Ataques (2002 – 2023):

Escolas estaduais: 12

Escolas municipais: 7

Escolas particulares: 4

Vítimas fatais (2002 – 2023):

Estudantes: 24

Professores: 4

Profissionais de educação: 2

Motivação:

Vingança, raiva

Usuários de cultura extremista

