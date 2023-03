Estudo realizado pela Unir aponta que a água de poço em Ariquemes, RO, é imprópria para o consumo

Análises feitas com água coletada dos poços do município revelam 100% de contaminação. Amostras foram coletas em diferentes pontos da cidade. Estudo sobre qualidade da água em Ariquemes (RO).

Reprodução/Unir.

A água dos poços de Ariquemes (RO) é imprópria para consumo, aponta uma pesquisa realizada pela Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir). As amostras foram coletadas em diferentes pontos da cidade em poços de residências e na rede de distribuição de água tratada.

A análise apontou alto índice de contaminação em 100% das amostras de água coletada dos poços do município. O estudo foi realizado no laboratório de microbiologia do curso de Engenharia de Alimentos da Unir, de acordo com metodologias propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Concluiu-se que a água possui alta contaminação por bactérias que podem causar doenças, especialmente Escherichia coli, maior responsável pelas Doenças de Veiculação Hídrica e Alimentar (DTHA), segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

As amostras de água do sistema de abastecimento, no entanto, estão de acordo com os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

O resultado da análise feita pela Unir foi divulgado durante a Semana da Qualidade da Água realizada de 22 a 24 de março, promovida pela Prefeitura de Ariquemes, por meio da Agência Municipal de Regulação (AMR).

