Estupro coletivo, massacre na Pamc e execução filmada: crimes que chocaram em 10 anos de g1 RR

Reunimos, em ordem cronológica, os crimes que marcaram a década do g1 Roraima e chocaram a população. Os crimes que mais chocaram roraima nos últimos 10 anos

Arquivo/g1

O g1 Roraima completou 10 anos neste mês, e durante essa década, o portal noticiou diversos crimes que chocaram a população roraimense e todo o país.

Confira abaixo, em ordem cronológica, os crimes que tiveram grande repercussão durante a década de história.

Jovem vítima de estupro coletivo é achada em rodovia de Roraima

Garota estava deitada na RR-205 quando foi encontrada por uma mulher que passava pelo local

Arquivo pessoal

Um dos muitos crimes de estupro noticiados pelo g1 Roraima foi de uma adolescente de 13 anos encontrada em uma rodovia, no dia 29 de julho de 2015. Um Adolescente de 15 anos foi apreendido, ele e outros três jovens suspeitos de terem participado. Um rapaz de 17 anos foi detido, mas negou a participação no crime.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Elaine Gonçalves, a garota e mais cinco adolescentes estavam bebendo em um açude. “Todos estavam consumindo bebida alcoólica juntos. Os adolescentes disseram que ela ficou embriagada e se ‘ofereceu’ para eles. O garoto de 15 anos e mais três abusaram dela sexualmente. O menor de 17 anos não teria participado”, afirma.

Policial Militar mata amiga da ex-namorada, pai e empresário

Felipe Quadros confessou os assassinatos

Marcelo Marques/ G1

O policial Militar, Felipe Quadros matou, com uma pistola da polícia Militar, a amiga da ex-namorada, o pai e um empresário. Após os crimes, o ex-PM fugiu e se apresentou à polícia 12 horas depois. O caso aconteceu no dia 9 de novembro de 2015.

Felipe foi julgado em 2017, pelos crimes de de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e que dificultou a defesa das vítimas Jannyele Vicencia Filgueira Bezerra, Eliézio Oliveira Bezerra e Ernani Rodrigues de Oliveira.

Massacre na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo

IML entrou no presídio para buscar corpos na manhã desta sexta-feira (6)

Inaê Brandão/G1 RR/Arquivo Pessoal

O massacre na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (Pamc) aconteceu no dia 6 de janeiro de 2017. Neste dia, 33 presos morreram. De acordo com o secretário de Justiça e Cidadania na época, Uziel Castro, o massacre aconteceu devido presos do Primeiro Comando da Capital (PCC) que estavam concentrados neste centro de detenção.

Após o massacre, o governo pediu reforço da Força Nacional e 100 agentes da Força Nacional chegaram ao estado quatro dias após o massacre para ajudar na crise prisional. O caso foi considerado o terceiro maior massacre do Brasil, e teve repercussão nacional.

Mulheres integrantes de facção, filmam execução de jovens

Mulheres suspeitas de praticar os crimes posaram para foto com luvas, faca, facão e com o rosto coberto

Polícia Civil/Divulgação

No dia 12 de dezembro de 2018, duas jovens foram mortas brutalmente, e tiveram sua execução filmada. As vítimas Áreli Dayane Cardoso de Oliveira, de 19 anos, e Rayane Silva Pereira, de 25 anos, foram executadas na região do Anel Viário.

Participaram diretamente da execução das vítimas cinco mulheres e um menor de idade. Outros quatro adultos identificados como chefes de uma organização criminosa e que estão presos na penitenciária foram os mandantes, alegando que elas seriam supostas informantes de uma organização criminosa rival.

Morador de rua ateia fogo em duas casas de migrantes venezuelanos

Incêndio atingiu quarto e destruiu colchões, roupas e móveis.

Alan Chaves/G1 RR

O guianense Gordon Fowler, de 42 anos, foi preso no dia 10 de fevereiro de 2018, suspeito de atear fogo à duas casas onde viviam migrantes venezuelanos. Segundo Cristiano Camapum, delegado do caso, o suspeito é morador de rua, e confessou os crimes, afirmando ter raiva de venezuelanos.

O infrator era suspeito de atear fogo em uma casa onde viviam 13 venezuelanos, no dia 8 de fevereiro de 2018, no bairro Mecejana. Uma criança de 3 anos, e os pais, ficaram feridos. E à 3 dias, um caso parecido aconteceu no mesmo bairro. No dia 5 de de fevereiro, uma imigrante teve queimaduras de segundo grau no rosto, pescoço e costas, a residência, onde vivem 31 migrantes venezuelanos sofreu ataque com gasolina e fogo.

Mulher teve queimaduras de primeiro e segundo grau no pescoço, costas e rosto

Emily Costa/G1 RR

Assaltantes ostentam armas e bebidas em fotos

Os 13 integrantes do bando que roubou mais de R$ 500 mil em assaltos em Roraima tivera os nomes divulgados pela Polícia Militar. Em 2018 o g1 teve acesso à fotos, onde mostram os fugitivos ostentando armas e bebidas alcoólicas no mesmo acampamento onde quatro foram mortos em confronto com a polícia.

Na fotos, os foragidos fazem pose com revólveres, pistolas, espingardas e ainda sinalizam com os dedos a sigla da facção a que pertencem. Os integrantes da quadrilha fugiram da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo com outros 40 presos.

Chacina em Mucajaí

Chacina aconteceu em casa em área de invasão, segundo a PM

Arquivo pessoal

A chacina em Mucajaí, deixou três mortos e uma criança ferida. O caso aconteceu no dia 21 de outubro de 2021.Quatro bandidos armados invadiram a casa na madrugada e atacaram as vítimas. O crime foi por volta das 3h40. Um menino de 11 anos, o tio de 32 e o padrasto de 21 foram executados a tiros. Uma criança de 6 ficou ferida.

Quase dois meses depois, cinco integrantes de facção foram presos em Boa Vista, e um deles teve participação no crime em Mucajaí. Cleyson Lira Duarte, o “Canário” foi preso. Um dos suspeitos de participar da chacina, foi achado morto na frente do Hospital Geral de Roraima. Ele ferido por uma das vítimas.

Homem mata a esposa e o amante e comete suicídio

Luciene e Albério foram assassinados por Vinícius dentro de uma picape; crime foi próximo a uma distribuidora no bairro dos Estados

Alan Chaves/G1 RR

Vinicius Seabra matou a esposa e o amante e depois se suicidou no dia 14 de fevereiro de 2019. De acordo com a polícia durante a tarde a esposa, Lucilene Mayer chegou em um carro, estacionou próximo a uma distribuidora e entrou em uma picape em que estava o amante. Os dois saíram. Nesse período, chegou o esposo, que ficou no local.

Quando o carro em que os dois estavam retornou, o esposo atirou contra o carro e depois se suicidou. Conforme um amigo do casal, Vinicius e a esposa estavam juntos há nove anos, e há dois dias haviam formalizado a união.

Casal preso, acusados de matar bebê de 5 meses

Bebê de 5 meses foi enterrada em um buraco no quintal de casa

Arquivo pessoal

Em 2019, uma bebê de cinco meses foi enterrada no quintal dos pais, em Caracaraí na noite de Natal. Os pais, identificados pela Polícia Militar como Carlos Roberto de Oliveira Pinto, 35, e Valdizia Garcia dos Prazeres, 34, foram presos em flagrante. De acordo com a PM, o pai suspeito de esganar a bebê até a morte, foi quem desenterrou o corpo.

De acordo com o Conselho Tutelar, o pai tentou dar caldo de feijão para a filha na mamadeira e como ela não aceitou e começou a chorar, esganou a criança. Quando percebeu que a criança estava morta, enterrou no quintal e disse para a mulher mentir que deu a filha para outra pessoa criar.

Chacina em Boa Vista

Chacina foi em uma casa no Bela Vista

Robson Moreira/Rede Amazônica Roraima

Quatro pessoas foram mortas em uma chacina que aconteceu no dia 4 de maio de 2019, em Boa Vista. De acordo com a Polícia Militar, cada vítima foi executada com um tiro na cabeça. Três das vítimas eram os irmãos Gabriel Gomes da Silva, de 19 anos, Deyvisson da Silva Campos, 18, e David da Silva Campos, 17. A quarta vítima foi Davi Rodrigues, 17, amigo dos irmãos.

Karinne Horrana Castro, sobreviveu á chacina e passou por uma cirurgia em caráter de urgência e logo depois foi transferida para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A PM encontrou cinco cápsulas de bala e dois projéteis calibre 38 na residência. O caso ficou sob investigação da Delegacia Geral de Homicídios (DGH).

Adolescente atraída por amigos e é brutalmente assassinada

O corpo da jovem foi encontrado às margens do Anel Viário, parcialmente carbozinado

Arquivo Pessoal

Alessandra Costa de 17 anos, foi executada no tribunal do crime. Três suspeito foram presos no dia 6 de maio de 2020, suspeitos de participarem do crime. Eles fazem parte de uma facção rival, informou a Polícia Civil. A adolescente foi assassinada em um tribunal do crime, após confessar a um jovem com quem tinha um caso que já havia se envolvido com um membro de outra facção.

Uma amiga, que é irmã do jovem com quem Alessandra se relacionava, foi a responsável por atrair a jovem para a casa em que foi assassinada. A vítima foi executada com um golpe chamado mata leão (estrangulamento). Os autores teriam ainda amarraram os braços e as pernas da vítima com um pano. Depois a levaram para uma área de mata e atearam fogo em seu corpo.

PM morto com empresária em emboscada feita por amigos

Uirandê Costa de Mesquita e Joseane Gomes da Silva foram vítimas de uma emboscada

Reprodução/Instagram

Uirandê Costa de Mesquita, de 29 anos era um dos suspeitos de matar Joseane Gomes da Silva, de 29 anos, também foi assassinado. O casal foi vítima de uma emboscada armada por dois amigos de Uirandê, que inicialmente eram considerados testemunhas do crime.

Os amigos de Uirandê convidaram o ele e a vítima para ir até a casa de um deles. No local, a dupla colocou veneno de rato na bebida do PM, que começou a passar mal. A dupla, então, se ofereceu para levar o policial e Joseane até o hospital. Dentro do carro, um dos suspeitos estrangulou a empresária com uma corda e, depois, deu um tiro nas costas da mulher.

Enquanto estava inconsciente devido ao envenenamento, Uirandê também foi estrangulado. Em seguida, a dupla voltou para pegar o carro do PM e o levou até uma região da RR-205. No local, o corpo de Uirandê e o veículo foram queimados.

Serial Killer em Boa Vista

Daniel Eduardo Fuenmayor Rojas.

Polícia Militar/Divulgação

Em 17 de agosto do ano passado, Daniel Eduardo Fuenmayor Rojas, de 28 anos, suspeito de matar e estuprar um morador de rua foi indiciado por mais três crimes de homicídio.

De acordo com a Polícia Civíl, os crimes foram, o assassinato José Ambrósio, de 52 anos, encontrado morto e com o braço direito decepado em novembro de 2021 e o duplo homicídio de um idoso Raimundo Nonato Xavier dos Santos, de 81 anos, e o filho dele, José de Holanda da Costa Santos, de 55, em abril de 2021.

Mata