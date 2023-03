Etapa com draga de alargamento de praia em Florianópolis termina e obra deve ser inaugurada em abril

Faixa de areia em Ingleses deve ficar com 35 metros de largura. Etapa com a draga russa começou em 29 de janeiro. Draga em movimento chamada ‘rainbow’ após término dos trabalhos na Praia de Ingleses

A etapa com a draga no alargamento da faixa de areia da Praia dos Ingleses, em Florianópolis, terminou, informou a prefeitura. Os próximos passos são espalhamento da areia no último trecho da orla. A obra deve ser inaugurada em abril, prevê o município.

A draga, que é russa, começou os trabalhos na praia em 29 de janeiro. Ela levou areia de uma jazida até a orla. O objetivo é que a faixa de areia dos Ingleses fique com 35 metros de largura.

O último dia da embarcação na cidade foi no sábado (25). Para marcar o fim do trabalho com a draga, ela fez um movimento chamado de rainbow (arco-íris em inglês), em que é esguichada água pela proa (veja no vídeo acima).

Draga durante o movimento ‘rainbow’ na Praia dos Ingleses, em Florianópolis

Os próximos serviços, de espalhamento da areia trazida pela draga, serão feitos pela Secretaria Municipal de Obras. O trabalho da embarcação começou pelo Canto Sul da praia.

O engordamento corresponde a um investimento da ordem de R$ 18,84 milhões e contempla os 2,87 quilômetros das dunas do Canto Sul até 400 metros antes da foz do Rio Capivari.

Draga usada em alargamento carrega o mesmo que 200 caminhões de areia por viagem

Fotos mostram megaobra de alargamento em praia de Florianópolis

De acordo com a prefeitura, ao todo, foi dragado um volume de cerca de 500 mil metros cúbicos de areia retirada de uma jazida submarina localizada um quilômetro mar adentro.

Com o trabalho da draga, a faixa de areia chegou aos 45 metros de largura projetados. Com o tempo, a expectativa é que a conformação pela maré reduza esse tamanho para 35 metros.

Como foi o trabalho da draga

A draga russa era capaz de fazer sete viagens por dia e, em cada uma delas, conduzir 4 mil metros cúbicos de areia (veja no infográfico abaixo). O número equivale a 200 caminhões com capacidade de 10 metros cúbicos de areia seca, segundo o responsável pela execução do serviço, Pedro Tognozzi.

Conforme o engenheiro, chefe da empresa que faz a quinta obra de alargamento no país, a embarcação suga a areia através de uma bomba a uma profundidade de 10 metros.

Ilustração mostra obra que ocorre na Praia dos Ingleses, em Florianópolis

Antes da obra, em alguns trechos da região, não havia faixa de areia entre os morros de areia e o mar.

Além da Praia dos Ingleses, a empresa DTA já alargou as praias de Canasvieiras (Florianópolis), Praia Central (Balneário Camboriú), Praia da Curva da Jurema (Vitória), Praia de Camburi (Vitória).

Após a conclusão do trabalho de espalhamento da areia, a prefeitura deve contratar uma empresa para fazer o plantio da vegetação de restinga no espaço que passou por obra. Conforme Tognozzi, a iniciativa auxilia a preservar o espaço.

“Será feita uma proteção costeira para que se preserve as nossas infraestruturas e também o território”, explica.

O município também espera ampliar a faixa de areia da Praia de Jurerê.

