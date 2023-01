Etec faz feira voltada para emprego e estágio em Rio Preto

No evento são oferecidas mais de 400 vagas de emprego em vários setores. Horário de funcionamento é das 11h às 20h. A Etec de São José do Rio Preto (SP) faz nesta terça-feira (17) e quarta-feira (18) uma feira voltada par ao emprego e estágio. No evento são oferecidas mais de 400 vagas de emprego em vários setores.

A feira é na Etec Philadelpho e são esperadas mais de 2 mil pessoas nos dois dias. São nove estandes entre empresas e agências de trabalho. Os interessados devem levar o currículo impresso e no pen drive, documentos pessoais, comprovante de escolaridade e carteira de trabalho.

A Etec fica na Avenida dos Estudantes, 3278, no Jardim Aeroporto, bem em frente ao aeroporto. A feira é voltada para toda a população e não apenas para os alunos. O horário de funcionamento é das 11h às 20h.

Participantes da feira passam por triagem na Etec de Rio Preto

